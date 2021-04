Nonostante i nuovi proprietari lo riempissero di attenzioni, il cucciolo non voleva saperne di stare tranquillo. Così, quelle persone hanno preso una decisione drastica

Il dolore del suo passato continuava a far del male al povero Willie, ma quelle persone non si sono arrese

Willie è un dolce cucciolo che purtroppo non ha avuto una vita facile. La sua ex famiglia, dopo averlo adottato, lo ha lasciato fuori al freddo e non gli ha mai permesso di entrare in casa. Poi un giorno, quelle stesse persone, hanno deciso di disfarsene e lo hanno abbandonato.

Credit: The Dodo – Youtube

Fortunatamente, il cagnolino è stato trovato, curato e poi affidato a delle persone meravigliose. Ma le cose, inizialmente, non sono andate proprio come previsto.

Willie aveva paura di ogni cosa. Aveva paura dei pavimenti in legno e camminava soltanto sui tappeti. Aveva paura dalle scale e si rifiutava sia di salirle che di scenderle. Ed era completamente terrorizzato dalle porte. La sua nuova proprietaria non riusciva nemmeno a convincerlo ad uscire dalla porta di casa, per portarlo a fare una passeggiata o i suoi bisogni.

Le prime notti trascorse nella nuova casa, sono state un incubo sia per il cagnolino che per la nuova famiglia adottiva. C’era un unico modo per far dormire Willie, uno dei due proprietari doveva dormire accanto a lui sul pavimento. Forse così si sentiva più al sicuro.

Alla fine abbiamo pensato di prendere un altro cane. Forse la sua compagnia lo avrebbe aiutato a capire di essere al sicuro e finalmente amato e protetto.

La rinascita di Willie

Credit: The Dodo – Youtube

Dopo l’arrivo di Carlo, questo il nome del nuovo amico a quattro zampe, le cose sono cambiate. Il nuovo adottato ha impiegato diverse settimane per ambientarsi, ma oggi due amici pelosi trascorrono tutto il tempo insieme e condividono ogni cosa, comprese le scale e le porte di casa!

Vedere oggi Willie che scende le scale senza tremare, mentre scodinzola, ci scalda il cuore. Non sappiamo cosa abbia dovuto sopportare in passato. Ma di una cosa siamo certi, con l’amore e la pazienza siamo riusciti a rimarginare ogni sua ferita. Nessun cane è una speranza persa, non dimenticatelo mai.

Credit: The Dodo – Youtube

Con queste parole, la famiglia di Willie ha voluto lanciare un appello a tutti coloro che si sono ritrovati a dover affrontare una situazione simile. I cani traumatizzati spesso possono risultare troppo complicati, ma non esiste al mondo medicina più potente dell’amore!