(VIDEO) La proprietaria si sente male in mezzo alla strada, il cane ferma le macchine e cerca di proteggerla

La storia di oggi arriva da Stittsville, una città di Ottawa, in Ontario ed ha come protagonista un cane eroe di nome Clover. Il cucciolo era uscito a passeggio con la sua amata padrona, una donna di nome Haley Moore.

Improvvisamente, la donna ha iniziato a stare male e si è accasciata a terra in mezzo alla strada, priva di sensi. Quando il cane Clover ha percepito il pericolo, ha subito cercato di fare il possibile per proteggerla. Ha iniziato ad agitarsi in mezzo alla strada, costringendo le macchine a fermarsi, paralizzando letteralmente il traffico.

L’intera scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza della zona e, dopo la pubblicazione sul web, ha fatto rapidamente il giro del mondo.

I testimoni sono rimasti increduli dinanzi a quel fedele amico. Tra i tanti, un’autista di nome Dryden Oatway che ha raccontato nei dettagli il comportamento dell’animale. Per tutto il tempo, Clover cercava di far capire alle macchine che dovevano fermarsi e fare retromarcia, senza mai distogliere l’attenzione dalla sua mamma umana.

Il video di Clover

Mentre la scena attirava l’attenzione di tutti i cittadini, alcuni vicini di casa della donna si sono precipitati alla sua abitazione per allarmare i parenti. I presenti, invece, hanno allertato i sanitari del pronto soccorso del posto.

Haley è stata portata in ospedale, dove i medici le hanno fornito le cure necessarie e dove si è ripresa poco dopo. Non è noto il motivo per il quale sia svenuta in mezzo alla strada, ma adesso sta bene. E dopo questa esperienza, ha la certezza di avere nella vita un amico vero, che la proteggerà per tutto il resto della sua vita.