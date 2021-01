Simba è un American Staffordshire Terrier che viveva felice con il suo papà umano, finché un giorno qualcosa è cambiato. Quel proprietario che tanto amava, lo ha portato al rifugio della sua città. I volontari hanno raccontato che anche se era trascurato, finché è rimasto accanto al suo umano, si è mostrato felice. Tutto ciò che Simba voleva da quell’uomo, nonostante la sua negligenza, era una carezza.

L’uomo non era più in grado di prendersi cura del suo amico a quattro zampe ed ha deciso di abbandonarlo nelle mani dei soccorritori del rifugio.

Alla vista dello stato del cane e del legame che aveva con il proprietario, i volontari hanno chiesto spiegazioni. A quel punto, l’uomo ha raccontato loro che Simba era di suo fratello. Ma dopo che si era trasferito in un altro paese, per lavoro, lo aveva lasciato nelle sue mani.

Inizialmente aveva accettato le sue richiesta, ma non sapeva cosa volesse dire prendersi cura di un cane, con tutti gli altri impegni lavorativi e personali.

Simba si nascondeva da noi, dietro quell’uomo. Lui lo amava e in quel momento credeva che i cattivi fossimo noi. Alla fine, il proprietario ha dovuto spingerlo via e andarsene, senza voltarsi.

Credit video: CCTVision – YouTube

Oggi Simba vive nel rifugio

I volontari, dopo quanto accaduto, hanno pubblicato le foto di Simba sul web e raccontato la sua storia. Dal giorno dell’abbandono, questo dolce cagnolone mangia a mala pena e trema di paura ad ogni minimo rumore nel rifugio.

Ha ancora bisogno di tempo, per accettare il cambiamento della sua vita. I volontari stanno lavorando per riuscire a conquistare la sua fiducia e sono certi che presto Simba si lascerà andare. Ciò che desiderano per questo cane, è una famiglia amorevole che possa prendersi cura di lui nel modo giusto e fargli dimenticare il trauma del triste abbandono.