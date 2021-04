Il passato di un cucciolo di pit bull chiamato Aladdin, è sconosciuto. Sicuramente nella sua vita non ha mai incontrato delle persone amorevoli. Quando lo hanno trovato, ha mostrato a tutti la sua forza e la sua voglia di vivere. Infatti in molti si sono fatti avanti per riuscire ad aiutarlo.

Non tutti gli animali purtroppo, riescono ad incontrare delle persone disposte ad amarli e a rispettarli sin da subito. Alcuni nella vita, sono costretti a subire maltrattamenti e cattiverie, da parte della loro famiglia, gli umani di cui si fidano di più al mondo.

Questo è proprio il caso del piccolo Aladdin. Quando i volontari lo hanno trovato, era in condizioni davvero gravi. Tutti credevano che sarebbe morto.

Tutto è iniziato in una giornata come le altre per i ragazzi. Erano usciti per fare il loro solito giro di perlustrazione. Tuttavia, ad un certo punto, hanno trovato il cucciolo solo ed abbandonato sul ciglio di una strada.

Era magro ed aveva le due zampe posteriori rotte. Non riusciva ad alzarsi e a camminare. Inoltre, dopo la visita medica, i volontari hanno scoperto che non aveva più i denti e che era molto magro.

I ragazzi erano preoccupati, poiché sapevano che avrebbe sofferto ancora, prima di poter tornare a stare bene.

La nuova vita di Aladdin

Molte associazioni si sono fatte avanti per poterlo aiutare. Tanti veterinari in questa vicenda hanno dato il loro contributo e questo ovviamente ha commosso migliaia di persone.

Grazie al lavoro di questi ragazzi meravigliosi, la vita di Aladdin è cambiata all’improvviso. Vederlo oggi è davvero incredibile, perché nonostante il triste passato, ora ha trovato un nuovo equilibrio e una nuova famiglia, disposta ad amarlo, proprio come lui ama loro. Ecco il video della sua storia di seguito:

Inoltre, queste persone lo portano spesso anche nei reparti degli ospedali pediatrici, per mostrare affetto e vicinanza a tutti i piccoli che ne hanno più bisogno. Nella sua seconda possibilità di vita, sta facendo qualcosa di davvero speciale.