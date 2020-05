Novara, si tuffa nel canale per salvare il suo cane, soccorso dai vigili del fuoco Novara, giovane si tuffa nel canale per salvare il cane, ma non è più riuscito a risalire

Una vicenda incredibile è avvenuta la scorsa domenica 3 maggio. Un ragazzo di ventitre anni, si è tuffato nel canale per salvare il suo cane, che era caduto accidentalmente, ma non è più riuscito a risalire. Ora stanno entrambi bene, grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco.

Un evento terribile, che si sarebbe trasformato in tragedia, se non fossero intervenuti i pompieri, per salvare i due ed anche le persone del posto, che hanno chiesto aiuto. Tutti sono rimasti a bocca aperta per cosa è accaduto.

In base alle informazioni emerse nelle ultime ore, il fatto è avvenuto a Bicocca, in provincia di Novara. Il giovane era uscito con il suo cucciolo, per fare una passeggiata.

Per motivi, che non sono ancora stati resi noti, il cane all’improvviso è caduto nel canale Quintino Sella ed il ragazzo, senza rifletterci si è gettato anche lui, per salvarlo.

Dopo aver percorso tre cento metri in acqua, era sfinito ed ha deciso di aggrapparsi in un cespuglio di fortuna, alla riva del canale, con la speranza che arrivasse qualcuno a salvarlo.

Per fortuna, alcuni testimoni, che erano sul posto ed hanno visto la scena, hanno capito subito la situazione ed hanno lanciato l’allarme ai Vigili del Fuoco, che sono arrivati sul posto tempestivamente. Hanno trovato il ragazzo, sfinito ed il suo cane, che era sotto il suo braccio.

Entrambi stavano bene, ma sul posto sono arrivati anche i soccorritori del cento diciotto, per i primi accertamenti medici. Ora il ragazzo è potuto tornare a casa, con il suo cagnolino, in ottima salute. Nessuno dei due ha riportato gravi conseguenze.

Un evento incredibile, che ha stupito tutte le persone della zona.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.