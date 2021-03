La famosa attrice Kristen Bell ha voluto dare una bellissima notizia ai suoi follower. Pochi giorni fa, insieme al marito Dax Shepard, hanno deciso di adottare Whiskey, un cane a tre zampe con un passato difficile. In molti si sono congratulati con loro ed infatti il loro post è diventato presto virale sul web.

Anche per questo cucciolo è arrivato il lieto fine che tutti speravano. Non è più costretto a vivere per le strade e soprattutto è circondato da tutto l’amore e le cure di cui ha bisogno.

Kristen e suo marito hanno sempre avuto un amore profondo per gli animali. Infatti si sono sempre impegnati nel raccogliere dei fondi per i rifugi locali e anche per aiutare i cuccioli in difficoltà.

In casa hanno già un cane chiamato Frank, che hanno trovato a vivere da randagio e che hanno deciso di adottare. Inoltre, hanno anche preso in affidamento 7 cuccioli che avevano perso la loro mamma.

I due attori si sono presi cura di loro per diverse settimane. Li hanno nutriti ed aiutati a crescere. Subito dopo, insieme ad un gruppo di volontari, hanno trovato delle case perfette per ognuno di loro.

Kristen poco tempo fa è venuta a conoscenza della storia di Whiskey. Questo dolce cagnolino purtroppo non ha avuto un passato semplice ed infatti, per fidarsi di nuovo degli esseri umani ci ha impiegato moltissimo tempo.

Il post di Kristen Bell per l’adozione di Whiskey

L’attrice sin da subito ha mostrato un interesse particolare nei confronti di questo cane. Chiamava spesso il rifugio per tenersi aggiornata sulle sue condizioni. Un giorno quando ha scoperto che dovevano sottoporlo ad un intervento di amputazione, ha deciso di fare qualcosa.

La donna ha deciso di adottarlo per sempre se fosse riuscito a sopravvivere. Whiskey si è mostrato forte e coraggioso. Infatti quando era ormai fuori pericolo, è potuto andare a vivere nella sua nuova casa. Kristen per dare la bella notizia, sul suo profilo Instagram, ha scritto:

