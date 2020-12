Dopo aver passato 525 giorni nel rifugio, anche la piccola Cassie ha trovato la famiglia perfetta per lei. I ragazzi hanno pubblicato la bellissima notizia sulla loro pagina Facebook solo pochi giorni fa ed il post è diventato presto virale. Tutti sono felici per questo bellissimo ed inaspettato lieto fine.

CREDIT: FACEBOOK

La storia di questa cucciola a quattro zampe, è molto triste. Purtroppo nella sua vita non ha mai trovato degli esseri umani gentili, disposti a donarle tutto ciò di cui aveva bisogno.

Quelli che dovevano essere i suoi amici umani, prima di partire per la loro vacanza, hanno deciso di abbandonarla. L’hanno lasciata sul bordo dell’autostrada, proprio mentre erano lungo il tragitto.

Una ragazza ha visto tutta la scena e senza rifletterci, è subito scesa per consolare e coccolare la piccola Cassie. Purtroppo non è riuscita a prendere i dati del veicolo, ma ha deciso di allertare in fretta il rifugio del posto.

CREDIT: FACEBOOK

I volontari vista la grave situazione, hanno deciso di andare a prenderla in fretta. Sapevano che se non fossero intervenuti, la cucciola avrebbe sicuramente perso la vita.

Cassie era buona e gentile. Infatti sono riusciti a prenderla subito e a portarla nel loro rifugio. Da quel drammatico episodio sono passati esattamente 525 giorni e nonostante in molti si siano fatti avanti per adottarla, l’hanno sempre riportata indietro.

La meravigliosa adozione di Cassie

CREDIT: GOOD MORNING AMERICA

I volontari non riuscivano proprio a capire il motivo. Erano tristi, poiché speravano di poterle trovare delle persone disposte ad amarla, per la sua vivacità e per la sua dolcezza. Hanno raccontato che ogni giorno si sedeva davanti la porta del suo box, con la speranza di poter trovare degli amici umani.

Una concessionaria del posto, per cercare di aiutare questi cuccioli in difficoltà, ha deciso di farli conoscere proprio in una delle loro pubblicità. Cassie era tra questi cani ed è diventata molto famosa.

CREDIT: FACEBOOK

Grazie a quest’idea, una ragazza ha deciso di andare a conoscerla e tra loro è stato praticamente amore a prima vista. I volontari infatti hanno pubblicato presto la bella notizia sui social, con uno foto della cucciola e della sua nuova amica umana.