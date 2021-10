Un cane chiamato Oliver è diventato famoso sui social, poiché ha dimostrato a tutti di avere una personalità dolce e vivace. Infatti ogni giorno va a trovare i suoi vicini di casa, che sono molto affezionati a lui. La sua mamma umana è felice di ciò che fa per loro.

Una storia bellissima, che merita davvero di essere conosciuta. Ogni persona dovrebbe adottare un animale, poiché possono donare un amore incondizionato.

Tutto è iniziato quando una donna chiamata Sue, ha deciso di adottare il cucciolo da un rifugio locale. I volontari lo avevano trovato abbandonato per le strade della città.

Tra loro due è nato un legame speciale sin da subito. La famiglia, infatti, era felice di averlo nelle loro vite, perché il piccolo Oliver riusciva a donare amore ed affetto a tutti loro.

Il cucciolo, però, non voleva mai stare chiuso in casa. Infatti amava girare per il quartiere e fare amicizia con i suoi vicini. Sue, ovviamente, quando non lo vedeva rientrare si spaventava ed iniziava a girare per riuscire a ritrovarlo.

Solo poco tempo dopo la donna ha scoperto che il suo cane andava a trovare un’altra famiglia che vive nello stesso quartiere. Il piccolo voleva passare del tempo anche con loro.

La clip virale del piccolo Oliver

Quando Sue lo ha scoperto ne è rimasta sorpresa. Non avrebbe mai immaginato una cosa simile, ma è stata comunque felice di conoscere ciò che fa.

Oliver quasi ogni giorno esce dalla sua abitazione per la sua solita passeggiata di routine. Subito dopo va nella casa di Melissa, per passare un po’ di tempo insieme a loro, a correre e a giocare nel giardino. Ecco il video della storia di seguito:

Le due donne alla fine si sono scambiate i numeri di telefono e Sue può sapere in ogni momento cosa sta facendo il suo amato amico a quattro zampe.

