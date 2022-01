Oliver ha un occhio solo per via di un incidente, ma non per questo merita di essere preso di mira e insultato dai bulli per strada

Quando un passante ha notato James Greenwood e il suo cucciolo Oliver per strada, ha commentato la scena con una frase davvero molto triste e maleducata. Questo solo perché il cagnolino ha un solo occhio. Invece che litigare e fare una scenata per strada, il presentatore e veterinario della BBC, ha deciso di andarsene via e di raccontare quanto accaduto in un post sui suoi profili social network. Ovviamente questo ha scatenato una vera e propria rivolta da parte di tutti i suoi seguaci.

Tutti in America conoscono James Greenwood. Lui, oltre ad essere il volto dei programmi dedicati ai cani che vanno in onda sull’emittente della BBC, è anche un veterinario molto apprezzato.

Il suo amore incondizionato per i cagnolini lo ha portato, in passato, ad adottare due meravigliosi golden retriever. Uno di loro, Oliver, nonostante abbia perso un occhio da piccolo, ha comunque la faccia più felice e sorridente che ci sia.

Tanti seguaci di James lo amano e apprezzano la sua bellezza, ma gli stupidi sono sempre dietro l’angolo.

L’altro giorno, mentre l’uomo era a fare una passeggiata con il cucciolo, un passante ha fatto un commento sul pelosetto davvero molto sgradevole e maleducato.

Invece che rispondere e iniziare una probabile lite con l’uomo, James è andato via e poi ha raccontato l’episodio ai suoi follower sui social.

Oliver riceve tutto l’affetto dal mondo del web

Nel post James raccontava l’intero episodio. E ha voluto dire a quell’uomo che il suo Oliver non è affatto brutto. Invece, lui si è dimostrato molto stupido e ignorante.

Fortunatamente questo episodio ci ha dimostrato che nel mondo, per ogni idiota ci sono decine e decine di persone che sanno riconoscere il vero buono e bello della vita.

In tantissimi hanno commentato il post di James. Tutti hanno voluto dire che Oliver è un cagnolino meraviglioso, proprio come il loro proprietario.

James ha colto l’occasione anche per dire che non tutte le persone che lui e Oliver incontrano per strada sono così. Anzi, la maggior parte sorride al suo cucciolo e gli fa una carezza.

Una vera lezione di vita da parte di James e del suo cucciolo. tutti i cagnolini sono bellissimi e non meritano di avere a che fare con la maleducazione e perfidia umana.