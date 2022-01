Quando Roger ha capito che Salty era fuggito, ha temuto il peggio: "Era troppo freddo e lui non poteva sopravvivere con quelle temperature"

Quando un uomo del Montana non ha più trovato da nessuna parte il suo cucciolo Salty, è letteralmente andato nel panico. Panico che si è acutizzato quando, dopo 6 giorni di intense ricerche, ancora non aveva avuto nessuna notizia del suo fedele amico a quattro zampe. Dopo giorni di terrore, però, è finalmente arrivata la svolta decisiva. Leggi di seguito per sapere cosa è successo a questo cucciolo e al suo papà umano.

Salty è uno straordinario cagnolino di 7 anni, di razza Springer Spaniel, incredibilmente abile nella caccia. Lui, però, sa donare anche tanto amore al suo papà umano Rogers Jacobs. I due sono da sempre letteralmente inseparabili.

Un giorno però, è successo l’impensabile. Roger ha erroneamente lasciato il cancello della sua proprietà aperto e il cucciolo ne ha approfittato per uscire. Il problema è stato che si è allontanato troppo e non è riuscito più a ritrovare la strada di casa.

L’indomani mattina, l’uomo è andato letteralmente nel panico. Conosceva le abilità del suo cucciolo e, per questo motivo, gli sembrava troppo strano che non fosse tornato a casa.

Roger ha avvertito tutti i suoi parenti e amici ed ha organizzato una ricerca senza precedenti. Ha anche pubblicato dei post sui suoi profili social, con l’intento di avvisare quanta più gente possibile di ciò che era successo.

Le ore passavano e alla fine sono diventate giorni. Dopo 6 lunghi giorni senza notizie, Roger ha iniziato a rassegnarsi. Il dolore era troppo grande, ma era chiaro che qualcosa di grave fosse successo.

Il ritrovamento di Salty

Il settimo giorno, però, l’uomo ha ricevuto una chiamata ormai inaspettata. Un amico di famiglia aveva visto il cucciolo vicino al fiume e aveva subito avvertito Roger.

Di corsa il proprietario si è precipitato nel punto indicato e, fortunatamente, Salty era proprio lì.

La figlia di Roger si è appostata dall’altra riva del fiume ed ha ripreso l’intera scena della riunione.

Un lieto fine insperato per Roger. Il Montana d’inverno può raggiungere temperature davvero basse e nessuno sa come abbia fatto il cucciolo a sopravvivere con quel freddo glaciale.

Tutto ciò che conta, ha spiegato Roger, è che Salty ora sta bene.