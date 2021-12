La cosa bella dei cagnolini è che trovano sempre il momento giusto per dimostrare il loro affetto. Loro non hanno il dono della parola, quindi per salutare qualcuno devono per forza utilizzare leccate e abbracci. Proprio come Jax, il protagonista della storia di oggi, che ha trovato il suo modo per dare il benvenuto ad un operaio che stava svolgendo dei lavori in casa sua, mentre i suoi proprietari erano fuori.

Ogni persona ha un suo lavoro, che porta con sé soddisfazioni, momenti di noia e altri in cui ci si diverte. Prendere una pausa ogni tanto è proprio quello che ci vuole per riposare un po’ e per ricaricare le pile prima di riniziare con i propri doveri.

Questo operaio si occupa di sistemare gli appartamenti e ciò che non funziona nelle case. Spesso lavora da solo, nei momenti in cui l’appartamento stesso è vuoto e i proprietari sono fuori per lavoro o per le proprie faccende. Altre volte, però, ad attenderlo può trovare qualcuno che sebbene non gli riferisca parola, trova comunque il suo modo per salutarlo e accoglierlo.

In uno dei suoi tanti turni, ad esempio, l’operaio si è ritrovato davanti proprio a Jax, un dolcissimo cagnolino bianco.

Il video di Jax diventa virale sul web

Le telecamere di sorveglianza dell’appartamento hanno ripreso il momento in cui Jax vede l’operaio entrare in casa e, a modo suo, gli fa gli onori di casa.

Il cucciolo si avvicina scodinzolando all’uomo e poi inizia a saltare, come a voler dire: “Ehi chi sei tu? Come mai ancora non mi accarezzi o gratti la pancia?“

L’operaio naturalmente non se lo fa ripetere più di una volta ed esegue la richiesta del cucciolo festoso.

I proprietari di Jax hanno caricato il video sui social, rendendolo virale in tutto il mondo. Decine e decine i commenti di persone che sono rimaste ammaliate dal comportamento di questo cagnolino. Tanti anche i commenti di altri operai, che hanno ammesso di quanto li renda felici essere accolti in questo modo in una casa sconosciuta.

Siamo sicuri che l’uomo, dopo aver fatto questa inaspettata amicizia, abbia lavorato per tutto il giorno con un gran sorriso stampato sulla faccia.