I volontari li hanno trovati in fin di vita in strada e curarli non è stato affatto semplice: la trasformazione di Orchidea e Minks

I protagonisti della storia che vi raccontiamo oggi si chiamano Orchidea e Minks e sono due dolcissimi cagnolini salvati dai volontari della Hope for Paws in California. Loro ne avevano passate davvero tante e i segni sul corpo di quella vita difficile erano ben visibili sui loro corpi. Ma ora la vita aveva deciso di cambiare per sempre i loro destini.

Credit: Hope For Paws

Ad accorgersi per primi di questi due pelosetti sono stati alcuni passanti. Loro erano piccoli e poco rumorosi, ma quell persone non avevano potuto fare a meno di vedere che non se la passavano affatto bene. Così hanno chiamato i volontari della Hope For Paws, che come sempre si sono precipitati sul posto.

Gli esperti operatori dell’associazione di salvataggio sanno quanto ogni salvataggio sia complicato. A volte i cagnolini non si fidano delle persone e acchiapparli è quasi sempre una sfida enorme. Ma non questa volta.

Con Orchidea e Minks è bastato un solo snack e già si sono avvicinati ai loro salvatori. Addirittura li hanno seguiti con le loro zampe fino alla macchina e poi sono anche saltati su senza fare storie.

La nuova vita di Orchidea e Minks

Credit: Hope For Paws

All’arrivo nello studio del veterinario, però, purtroppo non c’erano buone notizie. I due cuccioli erano letteralmente ricoperti, dalla testa alla coda, di pulci e zecche. Erano troppo magri e rischiavano seriamente di morire, se nessuno li avesse aiutati in tempo.

Per fortuna ora c’erano delle persone amorevoli a prendersi cura di loro. Per settimane i volontari hanno fatto dei bagnetti medicali a Minks e Orchidea. Li hanno nutriti con pasti gustosi e nutrienti, fino a quando non si sono ripresi quasi del tutto.

Le immagini del loro primo riposino su un letto morbido e su una coperta soffice sono di una dolcezza unica.

L’ultimo passo da compiere per i volontari, ora, era quello di trovare una casa per sempre a quei due inseparabili amici pelosi.

Credit: Hope For Paws

Dopo aver raccontato la loro storia sui social e aver pubblicato alcune loro foto, non è passato molto tempo prima che alcune persone si facessero avanti per adottarli. Tra le tante famiglie, che magari volevano adottarne solo uno, alla fine si è fatta avanti la famiglia Hill.

Loro li volevano assolutamente entrambi e non volevano farli separare. Basta vedere le loro foto insieme per capire che ora, Orchidea e Minks hanno trovato il loro posto felice nell’universo.