La storia dell’orsa Ina sta commuovendo il mondo del web. Per 20 anni, ha vissuto rinchiusa dentro una gabbia piuttosto piccola e la sua reazione, una volta resa libera, non è stata quella che tutti avevano immaginato.

Per tutta la sua vita, il grande animale ha vissuto in uno zoo di Piatra Neamt, una città della Romania. Dopo 20 lunghi e sofferenti anni, finalmente qualcuno ha aperto quella gabbia e ha portato Ina in un santuario. Un posto con altri animali della sua stessa specie, dove potrà rimettersi in salute ed essere finalmente felice.

Il video dell’orsa Ina

I volontari hanno voluto pubblicare un video, per catturare la sua reazione davanti alla libertà. Il comportamento dell’Orsa ha commosso e intenerito migliaia di persone. Nonostante si trovasse in una grande foresta, Ina ha iniziato a girare in cerchio, perché era abituata a vivere in uno spazio ridotto e non era capace di esplorare il mondo intorno a sé.

Immagini che dimostrano il trauma che a volte non si rimargina e non si dimentica mai.

Queste le parole dei rappresentanti di un’associazione chiamata Millions of Friends, che per anni ha lottato per liberarla e condurla finalmente in un posto migliore.

Purtroppo ci vorrà ancora del tempo. Perché, anche se il corpo di Ina è libero, la sua mente non lo è. La sua mente si trova ancora in quella gabbia e non sarà facile riuscire a liberarla

Questa orsa adesso ha bisogno di tutto il supporto, l’aiuto e l’amore dei volontari. La colpa di tutto, è anche degli esseri umani. Gli zoo e i circhi, prigioni degli animali, perché in altro modo non possono essere definiti, esistono perché le persone lo permettono. Se continuano a fare i soldi, grazie a chi va a vedere gli spettacoli e a chi paga i biglietti per entrare allo zoo, la sofferenza degli amici animali non avrà mai fine.