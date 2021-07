Quando ha visto quell'ospite inatteso, la cucciola Bella si è trasformata in un egregio cane da guardia

Bella è una meravigliosa e piccola cagnolina di razza Yorkshire terrier. Le sue dimensioni e la sua infinita dolcezza non dovrebbero farla sembrare temibile agli occhi di alcuni predatori, ma lei non lo sa e ha deciso che può tranquillamente diventare un cane da guardia, se le circostanze che si presentano dovessero richiederlo. Il suo video pubblicato su internet è diventato virale, scoprite il perché!

Credit: ViralHog – YouTube

Questa spettacolare e simpatica cucciola vive nel Minnesota insieme alla sua famiglia: i signori Hibbing. Quando l’hanno presa, immaginavano solo di ricevere coccole a dismisura, certo non credevano che stessero adottando un cane da guardia.

Tutte le convinzioni della famiglia Hibbing, sono crollate in un pomeriggio qualunque del giugno del 2021. Un cucciolo di orso si era addentrato nel cortile della casa di famiglia, attirato dal mangime delle mangiatoie per uccelli.

Vedendo quell’ospite inatteso nel suo territorio, la cagnolina è andata letteralmente su tutte le furie. In realtà l’orsetto non aveva nessuna brutta intenzione. Si era perso e voleva solo fare uno spuntino con quel cibo così succulento. Ma Bella in quel momento ha pensato solo che doveva proteggere la sua famiglia.

La cagnolina Bella scaccia via l’orsetto curioso

Credit: ViralHog – YouTube

Senza alcuna paura di quell’animale che era grande almeno 5 volte in più di lei, Bella gli è corsa incontro urlando e abbaiando come una matta. L’orsetto, impaurito da quel “temibile” guardiano, d’istinto si è voltato ed è corso via, trovando rifugio su di un albero all’interno del cortile.

Non contenta, la cucciola si è fermata ai piedi dell’albero e, con il muso rivolto verso l’alto, continuava ad abbaiare verso l’orso.

I signori Hibbing, stupiti e divertiti dalla scena, hanno attirato la loro cagnolina con una scusa. Il loro intento era quello di distrarla e di permettere all’orsetto di scappare via.

Credit: ViralHog – YouTube

Il piano è riuscito alla grande. L’orso ha approfittato di quel minuto per scendere sull’erba e correre via il più velocemente possibile.

L’intera scena è stata ripresa dalle telecamere che gli stessi Hibbing avevano istallato in giardino. Il video, caricato su YouTube, ha fatto il pieno di visualizzazioni e commenti di migliaia di utenti da ogni parte del mondo.

Se vi è piaciuta l’esilarante scena di questa cagnolina da guardia, condividetela con i vostri amici.