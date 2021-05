Sono stati momenti di ansia e disperazione quelli che ha vissuto un uomo, chiamato Tim Stradling. Il suo cane chiamato Peyton è stato attaccato da un orso, mentre era nel giardino della sua abitazione, ma per fortuna l’amico umano è riuscito a salvargli la vita. Il tutto si è concluso nel migliore dei modi.

Era una sera come le altre per Tim. Aveva lasciato il cucciolo all’esterno per fargli fare la sua solita passeggiata e lui era all’interno della casa, ma usciva a controllarlo molto spesso.

All’improvviso il signore lo ha sentito abbaiare in modo strano. Inizialmente credeva che avesse visto qualche animale, ma quando è uscito si è reso conto della gravità della sua situazione.

Un orso era riuscito ad entrare nella recinzione ed aveva attaccato il piccolo Peyton. Il cane ha iniziato a fare confusione per chiedere aiuto al suo amato amico umano. Probabilmente aveva capito che la sua vita era in grave pericolo.

Tim nonostante la drammatica scena, non ha esitato un secondo. Infatti è andato subito verso l’animale con la speranza di riuscire a spaventarlo. Non poteva permettere che accadesse qualcosa al suo cagnolino.

L’orso in un primo momento ha lasciato andare Peyton. Però, poco dopo ha cambiato idea ed è tornato indietro di corsa. Il cane ed il suo amico umano, per evitare di essere attaccati, hanno iniziato a correre verso la porta della casa. Per fortuna sono entrati in tempo.

La situazione di Peyton dopo l’attacco dell’orso

Tim ha notato che il suo cucciolo dopo quella triste esperienza, aveva riportato delle ferite. Infatti è uscito subito e lo ha portato d’urgenza dal veterinario.

Il medico per riuscire a salvargli la vita, lo ha sottoposto ad un delicato intervento di amputazione. In più, ha medicato e curato tutte le sue ferite. Il piccolo ha avuto bisogno di diversi trattamenti. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Per fortuna, nonostante il grande spavento, sia Tim che Peyton sono in buone condizioni. Il cane è anche potuto tornare a casa ed ora si sta riprendendo, circondato dall’amore e dalle attenzioni dei suoi amici umani. La vicenda è diventata virale, perché l’uomo ha messo in pericolo la sua vita per salvare quella del suo cucciolo. Ha dimostrato di provare un amore incondizionato nei suoi confronti.