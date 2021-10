Una vicenda che ha dell’incredibile è avvenuta pochi mesi fa. Una donna 8 mesi dopo aver adottato il suo cane Dave, ha scoperto che in realtà era cieco, ma non se ne era mai reso conto nessuno. Lo ha scoperto per caso mentre era in un negozio per animali.

CREDIT: FACEBOOK

Un episodio che ha fatto preso il giro del web e che ovviamente è diventato in virale. In tanti ora stanno cercando di capire cosa sia potuto accadere a questo cucciolo.

Il tutto è iniziato ormai molto tempo fa. Jane Downes, che vive in Inghilterra, ha deciso di adottare il suo cagnolino nel rifugio di Heathland Animal Sanctuary. Era felice di donargli una casa.

Il piccolo Dave si è adattato in fretta nella nuova abitazione. Anzi, era al settimo cielo per aver trovato una famiglia umana, disposta a donargli l’amore e le attenzioni di cui aveva bisogno.

CREDIT: FACEBOOK

Tuttavia, la donna si è presto resa conto che aveva qualcosa di strano mentre camminava. Il cucciolo ogni tanto sbagliava a salire o a scendere le scale. Questo accadeva soprattutto quando correva.

In un primo momento la signora non ha dato peso a questo suo comportamento, ma un giorno mentre era in un negozio di animali, ha scoperto la triste realtà. Se ne era reso conto il dipendente del posto.

L’amica umana scopre che il piccolo Dave è cieco

Mentre stavano entrando in quell’attività, Dave non è riuscito a fare la scala. Era strano, poiché stava passeggiando ed era molto alta. Il ragazzo si è subito avvicinato per capire meglio la situazione.

Ha guardato il cane negli occhi e subito dopo ha detto alla donna di portarlo dal veterinario. È proprio durante quella visita, che è emersa la triste verità. Il piccolo Dave aveva dei danni alla retina.

CREDIT: FACEBOOK

Il medico non poteva fare nulla per aiutarlo, ma la cosa più sorprendente, è che nonostante tutto il cucciolo non ha mai mostrato gravi difficoltà. Ora è felice di tutto ciò che ha e continua la sua vita, senza mostrare alcun tipo di problema.