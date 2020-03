Coronavirus: numero bambini positivi in tutta Italia e le parole del Presidente della Società Italiana Pediatria CORONAVIRUS: il numero dei bambini positivi in tutta Italia, le loro condizioni e le parole del Presidente della Società Italiana Pediatria, rivolte a tutti i genitori

Secondo gli ultimi dati aggiornati di ieri, 19 marzo 2020, alle ore 18:00, i bambini risultati positivi al coronavirus fino ad ora, sono 300. L’argomento è stato trattato, durante la conferenza stampa tenuta dalla Protezione Civile e presieduta dal capo del dipartimento Angelo Borrelli. Quest’ultimo era in compagnia del Presidente della Società Italiana Pediatria, Alberto Villani.

L’esperto ha spiegato che nessuno di questi 300 bambini è grave e finora non ci sono bambini tra i deceduti.

“I bambini positivi sono circa 300 in tutta Italia. Anche per quanto riguarda la casistica italiana, viene confermato ciò che internazionalmente già sapevamo, ovvero che non esistono fatalità tra i bambini. Questo penso che debba rasserenare moltissimo genitori e nonni. In questo momento così particolare, devono sapere che non è un problema pediatrico, fortunatamente. Quindi, quando e se un bambino presenta dei sintomi, soprattutto se sono dei sintomi veramente importanti, bisogna sentire sempre il pediatra curante e ricordo sempre che l’Italia è un paese molto fortunato, perché dispone di questa figura professionale al servizio dei bambini e delle famiglie. Interpellare il pediatra e con lui stabilire il da farsi, ma il criterio per preoccuparsi resta quello di prima del Coronavirus, ossia se un bambino ha problemi importanti, allora meriterà attenzione e andrà portato in ospedale. Il coronavirus al momento non rappresenta un problema per i bambini e questo penso che sia importante che venga ribadito, proprio per dare serenità ai genitori e ai nonni.”

Questo è un argomento molto importante e soprattutto un argomento che desta molta preoccupazione, ecco perché si è deciso di affrontarlo durante l’ultima conferenza stampa.

Naturalmente bisogna insegnare ai bambini tutte le precauzioni da prendere in questo periodo, come il fatto che devono lavare spesso le manine e devono stare lontano dalle persone, non devono farsi baciare e devono coprire la bocca e il naso, quando tossiscono o starnutiscono.

