Si sono sbarazzati di lui, lasciandolo in gravi condizioni nelle campagne di Palermo. Oggi Nanetto cerca la sua casa per sempre

La storia di Nanetto arriva da Palermo. Il povero cane di 5 anni, simil Jack Rassel, è stato trovato da un passante abbandonato per le campagne in gravi condizioni.

Aveva la rogna su tutto il corpo, ormai quasi del tutto privo di pelo, era debole e denutrito ed aveva la leishmaniosi.

Non si hanno certezze sul passato di Nanetto o su cosa sia stato costretto a subire, ma si pensa che potrebbe essere stato abbandonato da un cacciatore. Un cacciatore che potrebbe essersi sbarazzato di lui perché malato o perché non più utile al suo scopo, la caccia.

Grazie all’intervento di quel passante dal grande cuore, che non è riuscito a rimanere indifferente dinanzi alla sua straziante situazione, il cane è arrivato nelle mani dei volontari dell’associazione Felici nella Coda Onlus di Torre Colonna- Sperone (provincia di Palermo).

I volontari si sono subito occupati di lui e l’hanno portato dal veterinario, per una valutazione delle sue condizioni di salute. Oggi, fortunatamente, Nanetto si è ripreso e sta bene. Vive in una casa affidataria che si trova a Palermo. Presto troverà la sua casa per sempre.

Un’altra associazione è arrivata in soccorso dei volontari, la Dogs & Cats Emergency di Torino. I ragazzi hanno fatto sapere che con la collaborazione, Nanetto arriverà in ogni parte del paese con una staffetta.

Nanetto cerca casa

La presidente dell’associazione, Graziella Porro, ha spiegato che il cucciolo soffre ancora di leishmaniosi e qualsiasi famiglia deciderà di aprirgli le porte del proprio cuore, dovrà essere consapevole delle cure di cui avrà bisogno per il resto della vita. La malattia, tuttavia, può essere tenuta sotto controllo.

Per il resto è un cane dolce, docile che va d’accordo con tutti, dai cani ai gatti ai bambini. Certo, se qualcuno avesse chiesto prima aiuto, siccome in molti nella zona sapevano di lui, avrebbe evitato molta sofferenza.

Aiutiamo Nanetto a trovare la sua felicità, perché dopo ciò che è stato costretto a subire se lo merita. Si seguito, i contatti per la sua adozione: dogsmergency@gmail.com o il numero 3911387419.