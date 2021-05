Panda è una dolce gattina, che ha capito in fretta che la sua amica umana stava aspettando un figlio. Infatti sin da subito ha deciso di mostrare il suo amore nei confronti del piccolo in arrivo. Il suo unico desiderio era quello di poter passare il tempo vicino alla mamma ed al bimbo.

Liel è una donna che vive in America. Ha sempre avuto un amore profondo per gli animali. Per questo ha cercato di aiutare tanti cuccioli in difficoltà.

Un giorno, vicino la sua abitazione, ha trovato la gattina sola ed abbandonata. Era in condizioni critiche ed ha deciso di portarla nella sua abitazione, per donarle tutte le cure di cui aveva bisogno.

Con il passare delle settimane, le due hanno instaurato un bellissimo rapporto. La ragazza si era affezionata alla piccola e, alla fine, ha deciso di adottarla per sempre. Solo poco tempo dopo ha scoperto di essere in dolce attesa.

Molte persone le hanno detto di liberarsi della gattina, ma lei non ne voleva sapere. Desiderava che il suo bimbo potesse crescere con l’amore di un animale. Inoltre, Panda ha capito in fretta che stava arrivando un bambino nella sua famiglia.

Infatti, passava molto tempo vicino alla sua amica umana e si addormentava sulla sua pancia. Liel amava condividere con i suoi amici sui social questi momenti speciali e tutti ne sono rimasti stupiti. Le sue foto sono diventate virali.

Il legame tra Panda ed il bimbo

Quando il bimbo è venuto al mondo ed i genitori lo hanno portato a casa, hanno notato che la gatta si comportava in modo strano. Voleva passare la maggior parte del tempo vicino al neonato, coccolarlo e tenerlo al sicuro.

Tutta la famiglia è felice per questo rapporto. Era proprio quello che desideravano di più. Sono consapevoli che l’amore e la fedeltà di un animale, nei confronti del suo amico umano, non conosce limiti.

Liel pubblica molto spesso le foto sui social e tante persone commentano i suoi post dicendo che è bellissimo vederli insieme e che con il passare del tempo, potranno vivere migliaia di avventure.