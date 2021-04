Cane dorme serenamente ignaro di cosa sta per accadere: lo scherzo del suo proprietario

Il protagonista del simpatico video di oggi, è un cane “tormentato” dal suo papà. L’uomo ha deciso di infastidirlo mentre dormiva e di riprendere l’esilarante scena con il suo cellulare. Dopo la pubblicazione sui social network, il video ha fatto il giro del mondo ed ha fatto sorridere migliaia di persone!

Nelle immagini, si vede il cane che dorme serenamente, senza preoccuparsi di ciò che accade in casa. D’altronde è al sicuro e sa benissimo che il suo papà è a pochi passi da lui, pronto a proteggerlo da tutto. Di certo, non sospetta minimamente che, invece, stava escogitando un piano per un simpatico scherzetto.

L’uomo si avvicina silenziosamente al cane e inizia a solleticargli le zampe. Esiste qualcosa di più divertente e allo stesso tempo fastidioso del solletico?

Il cucciolo reagisce in modo istintivo, muovendo le zampe. Voleva scacciare quello che probabilmente credeva essere un insetto! Ma il papà, non contento, torna di nuovo all’attacco e comincia a rifargli il solletico.

L’animale scalcia e dopo pochi secondi, ancora assonato, decide di alzarsi per capire cos’era quel fastidio che continuava ad interrompere il suo sonno. Quando apre gli occhi, si rende conto che era proprio il suo “stupido” papà che cercava di dagli fastidio e che non smetteva di ridere!

Il simpatico video del cane

La parte più divertente del video, è proprio lo sguardo arrabbiato del cucciolo, che sembra quasi voler minacciare il suo proprietario.

Una scena epica, che in pochi giorni è diventata virale sul web. L’uomo non si aspettava che il video del suo amico a quattro zampe, avrebbe raggiunto un numero così elevato di visualizzazioni!

Cosa c’è di più bello del giocare con il proprio amico peloso e riprendere quei ricordi che rimarranno nei cuori dei proprietari per tutta la vita? Siamo certi che la prossima volta, il cucciolo dormirà sull’attenti e pronto a reagire agli scherzi del suo adorato papà!