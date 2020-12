Papà torna a casa e scopre cosa hanno fatto i suoi cani. Guardate cosa fa uno di loro, quando gli domanda chi è stato

Quello che vi mostriamo oggi, è un video che si è diffuso recentemente su Facebook e che sta facendo sorridere migliaia di persone. I protagonisti sono due cani, Charlie e la sua sorellina a quattro zampe, il cui nome non è stato reso noto. Tutti noi amiamo gli animali per ogni loro qualità e una di queste, è l’onestà. Sono veri, sinceri, anche quando devono ammettere qualcosa di “cattivo”.

Credit: Facebook

Nel filmato, il loro papà torna a casa e si rende conto che i due cani hanno combinato un bel guaio! Dalle immagini si sente la voce dell’uomo che li sgrida e le loro facce tristi, circondate dai cuscini tutti rotti.

Uno sguardo colpevole di chi sa di aver combinato qualcosa di grande e di aver fatto arrabbiare il papà.

Charlie incolpa sua sorella

Credit: Facebook

Quando il proprietario chiede loro chi è stato, Charlie non perde occasione per incolpare la sorella e tirarsene fuori. Nel video si vede il cagnolone dal pelo nero, che indica con la zampa l’altra cagnolina, quando lei non lo vede!

Una scena davvero esilarante, che l’uomo non ha potuto non pubblicare sui social network. Sapeva che il comportamento di Charlie avrebbe fatto sorridere i suoi amici, ma mai avrebbe immaginato che il video si sarebbe diffuso tra migliaia di utenti! Guardatelo anche voi di seguito:

These Dogs Solve A Challenging Whodunnit Finally – TV's greatest mystery is solved! Posted by America's Funniest Home Videos on Thursday, December 8, 2016 Credit video: America’s Funniest Home Videos – Facebook

State sorridendo vero? Impossibile non farlo davanti ad una scena del genere!

Oh Charlie, non perdi occasione per incolpare tua sorella.

Siamo certi che l’arrabbiatura del papà non sia durata poi così tanto e che davanti a questi dolci musini colpevoli, abbia deciso di perdonarli!

Credit: Facebook

Tra i tanti commenti sotto il video, molte persone hanno raccontato esperienze simili o dei guai combinati dai loro amici a quattro zampe!

Ancora una volta, una storia che ci dimostra quanta gioia portano i cani nelle nostre vite!