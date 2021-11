La storia che abbiamo deciso di raccontarvi oggi ha come protagonista una femmina di mastino napoletano di nome Shadow che ha battuto il record australiano di cucciolata numerosa. Lei ha dato alla luce 21 cuccioli, di cui ben 18 sono sopravvissuti. Non tutto, però, è filato liscio durante il parto. Leggi di seguito per sapere quello che è capitato.

I mastini napoletani sono una delle razze più belle e importanti del mondo. Essi hanno una particolarità: spesso le femmine hanno delle cucciolate particolarmente numerose. Pensate che il record del mondo appartiene proprio ad una femmina di mastino napoletano, che ha partorito ben 24 cuccioli.

Ad aprile di quest’anno questo record è stato quasi battuto proprio dalla dolce Shadow. Il suo papà ha assistito al suo parto in casa, aiutandola amorevolmente. La cagnolina ha dato alla luce tre cuccioli, per poi bloccarsi. Dopo 4 ore di inattività, l’uomo si è preoccupato e l’ha portata alla clinica veterinaria più vicina, nella città di Underwood.

Il personale medico, guidati dal veterinario della struttura, ha subito fatto un’ecografia per verificare se ci fosse nel suo ventre altri cuccioli. Il risultato ha confermato l’ipotesi, quindi i dottori hanno subito preparato la cagnolina per un cesareo d’urgenza.

La lotta di Shadow per dare alla luce i suoi bambini

I veterinari della clinica hanno visto la cagnetta aveva ancora più di 10 cuccioli da partorire. Tuttavia, aveva anche molto sangue all’interno e la sua pressione sanguigna stava calando per via di un’emorragia.

Più di 10 dottori hanno lavorato per ore. Hanno eseguito una ovarioisterectomia salvavita per la mamma e hanno permesso a ben 18 cuccioli di nascere.

Nelle ore successive i volontari si sono occupati dei bambini e della mamma sofferente che si è lentamente ripresa dal parto. Loro hanno ruotato i cuccioli e hanno permesso a tutti loro di nutrirsi dalle mammelle della cagnolina esausta.

Purtroppo 4 cuccioli appena nati non ce l’hanno fatta, ma 17 sono sani e salvi. Non appena sono stati grandi e forti abbastanza, gli stessi volontari si sono occupati anche di trovare per loro una casa amorevole in cui crescere. Shadow, invece, è tornata a casa sua con il suo amato papà.