Pavullo, gatta muore per salvare il suo amico cane da due cani più grandi Gatta muore per salvare il cane di famiglia dall'aggressione di due cani più grandi

Lo spiacevole episodio è accaduto a Pavullo ed è stato riportato sulla testata giornalistica locale, La Gazzetta di Modena. È una storia triste, che sottolinea però quanto siano veri l’amore e la lealtà degli animali. Una gatta è morta per salvare il suo amico cane, dall’aggressione di due cani più grandi.

Secondo quanto riportato, la vicenda accaduta lo scorso 11 aprile. La gatta è rimasta ferita dopo l’aggressione e il successivo 17 aprile, è morta.

L’umana di Minni, questo il nome della gatta, era uscita nei pressi di casa sua, con i suoi cani di famiglia, Kira e Tom, quando è successo l’inevitabile.

Quest’ultima ha raccontato che fin da subito tra la gatta e Tom si è instaurato un rapporto speciale. Il cagnolino, all’arrivo a casa, era piccolissimo e la gatta lo ha preso sotto la sua tutela, come se fosse un suo cucciolo, preoccupandosi perfino di lavarlo.

“Dopo pochi passi, da dietro arrivano due grandi cani, uno bianco e uno nero, che erano da soli per strada. Hanno preso di mira i miei due cagnolini. Kira è scappata, mentre Tom è rimasto accanto a me. È accaduto tutto in un attimo e quando Minni ha sentito il pianto di Tom, è intervenuta in suo aiuto. È stato necessario l’intervento di un vicino, per far andare via i due grandi cani”, ha raccontato l’umana della gatta.

Minni è stata portata immediatamente al veterinario, ma a seguito di alcune complicazioni, dopo 6 giorni è morta.

Sembrerebbe che i due grandi cani fossero di proprietà e che i padroni siano stati identificati e sanzionati.

La vicenda è stata molto discussa, perché un gatto ci ha rimesso la vita e qualcun altro avrebbe potuto farsi male, anche un bambino per strada. Gli animali non si lasciano incustoditi, sia per i cittadini, ma anche per gli animali stessi, che potrebbero essere investiti e uccisi dai pericoli della strada.