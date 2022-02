Ogni cagnolino, così come ogni persona, ha le proprie paure. In questo caso, la paura della cagnolina Penny per la neve, rischiava di mettere fine per sempre alla meravigliosa amicizia che lei aveva stretto con Pax, il cane dei vicini. Lui, invece sì che adorava quel soffice e freddo mantello bianco. Leggi di seguito per sapere cosa è successo a questi due meravigliosi cuccioli.

Tutto è iniziato nell’ottobre del 2020, quando Emily, suo marito Justin ed il loro cucciolo Pax si sono trasferiti in una nuova casa. La coppia era felice della nuova villetta, ma ancora più di loro era felice il cagnolino, visto che adesso aveva un grosso giardino in cui giocare.

Le cose sono migliorate ancora quando i vicini di casa e confinanti di giardino, hanno preso in casa una cucciola davvero bellissima, Penny.

Dopo qualche giorno di conoscenza, i due cuccioli hanno legato e iniziato a giocare insieme ogni volta che potevano.

Per necessità le due famiglie hanno dovuto mettere un recinto tra i due giardini, ma si sono preoccupati di lasciare un cancello per far passare i loro cani ogni volta che volevano.

Le cose sono filate lisce per un paio di mesi, finché purtroppo non è arrivata la stagione invernale.

Pax e Penny: un’amicizia a rischio?

A dicembre uno spesso mantello di soffice e fredda neve bianca ha ricoperto la città, compresi naturalmente anche i giardini di Penny e Pax.

Il problema era che, mentre Pax adora la neve e quasi spera che cada sempre, così da giocarci per tutto il tempo possibile, Penny invece la odia. Quando piove o nevica lei si chiude in casa terrorizzata e non esce mai.

Il fatto di non veder arrivare la sua amica ha provocato nel cucciolo una tristezza infinita, tanto da convincere le due famiglie ad escogitare un piano per farli incontrare di nuovo.

La famiglia di Penny ha creato un piccolo percorso spalando la neve fino al recinto e la cucciola c’è da dire che ha apprezzato, raggiungendo così l’altro cagnolino che l’aspettava.

Ma la vera magia è scattata qualche ora dopo. Quando Penny ha visto che Pax era tranquillo sulla neve, si è lasciata andare anche lei ed è riuscita a superare quella paura che l’aveva sempre traumatizzata.