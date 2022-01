Peyton, un bambino dolcissimo ma purtroppo autistico, riceve un cucciolo in regalo dai suoi genitori: il video della reazione è virale

Il cane è il migliore amico dell’uomo. Mai nessuna frase fu più giusta e sensata di questa. Soprattutto dopo aver conosciuto la storia che stiamo per raccontarvi e dopo aver visto il video che stiamo per mostrarvi. I protagonisti sono un bambino di nome Peyton e un cucciolo di carlino. Nella clip si può vedere il momento esatto in cui il cuore del ragazzino esplode di gioia nel conoscere il suo nuovo migliore amico.

I benefici che un cagnolino riesce a portare nella vita di una persona sono infiniti. Loro non fanno solo compagnia, giocano o occupano il tempo, ma sono in grado di fornire un forte supporto psicologico a chiunque ne abbia bisogno.

La presenza di un cane in casa è di particolare supporto soprattutto per chi ha delle difficoltà motorie o psichiche a causa di patologie. Ne sa qualcosa la famiglia protagonista di questa vicenda.

Il piccolo Peyton, purtroppo soffre di autismo fin da quando è nato. Le attenzioni che i suoi genitori devono garantire a lui sono superiori rispetto a quelle di cui necessitano gli altri bambini, ma allo stesso tempo il piccolo ha sempre dimostrato di avere un cuore grande.

Cuore grande spesso e volentieri è sinonimo di grande amore per gli animali. E per questo motivo il ragazzino ha sempre avuto un grande desiderio: quello di avere un cucciolo di carlino con cui giocare e crescere.

La reazione di Peyton alla sorpresa dei suoi genitori

Nei primi anni di vita del piccolo, i genitori hanno voluto aspettare prima di dare al loro figlio questa responsabilità di avere un cane. Avevano paura che, a causa della sua patologia, non fosse in grado di prendersene cura.

Ma quando pensavano che fosse pronto, hanno deciso di organizzare per lui una fantastica sorpresa.

Era una mattina come un’altra e Peyton era andato a scuola per le lezioni. Al suo ritorno ha trovato il regalo perfetto, quello che desiderava da sempre.

I genitori del bimbo hanno deciso di registrare un video del primo incontro tra il loro bambino e il cucciolo appena arrivato in casa.

La scena, molto commovente, è stata poi pubblicata su internet, sciogliendo i cuori di migliaia di persone di tutto il mondo.