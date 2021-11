Peanut era finito sulla lista per l'eutanasia, perché considerato "non adottabile". Poi un giorno, un angelo ha cambiato il suo destino

Impossibile non sorridere davanti alla storia del cagnolino Peanut, salvato da un uomo meraviglioso. Oggi non riesce a smettere di mostrare la sua gratitudine. Tutto è iniziato quando quello che oggi è il suo proprietario ha perso il suo amico a quattro zampe.

Credit: ViralHog/Facebook

L’uomo è affetto da distrofia muscolare e trascorre la maggio parte delle sue giornate a casa con i suoi amici pelosi. La perdita del cane più anziano lo aveva devastato e dopo essersi reso conto che anche l’altro cane stava entrando in uno stato di depressione, ha deciso di adottare un altro cucciolo, così da non farlo sentire più solo.

Si è recato al rifugio della sua città ed ha conosciuto Peanut. Il cagnolino era finito sulla lista per l’eutanasia, perché per troppo tempo aveva atteso una famiglia. Purtroppo in molte parti del mondo, i rifugi sono costretti a creare una black list e a sopprimere i cani “non adottabili” per far spazio a nuovi cuccioli e contrastare così il fenomeno del sovraffollamento.

Quando Peanut è entrato per la prima volta nella sua nuova casa, si è mostrato impaurito e confuso. Ma nel giro di due settimane, grazie anche al sostegno dell’altro cane di famiglia, ha iniziato a sentirsi a suo agio e a mostrare la sua dolcissima personalità.

Credit: ViralHog/Facebook

Oggi non riesce più a smettere di baciare e coccolare il suo nuovo papà umano, come se volesse ringraziarlo per averlo salvato dalla morte.

Il video si è diffuso sui social ed ha scaldato il cuore di migliaia di utenti. In pochi giorni, è diventato virale ed ha raggiunto ogni parte del mondo!

Credit: ViralHog/Facebook

Molte persone si ostinano ancora ad affermare che i cani non hanno sentimenti e non sono in grado di mostrare gratitudine. Questo cucciolo ci ha dimostrato esattamente il contrario e chi vive con un amico a quattro zampe, sa bene a cosa ci riferiamo! Buona vita dolce Peanut!