L'incredibile e miracoloso salvataggio della pecora rimasta incastrata in un tubo di irrigazione: la vicenda

Aveva solamente 8 mesi la piccola pecora che era rimasta incastrata in un tubo di irrigazione. Era caduta lì dentro e non riusciva più ad uscire da sola. L’unica soluzione era quella di scavare. Alla fine, dopo 6 lunghe ore di lavoro, i volontari sono riusciti nel loro obiettivo, l’hanno salvata.

CREDIT: YOUTUBE

Una vicenda terribile, che si sarebbe potuta concludere in tragedia. Tutti sono felici, poiché nonostante la gravità dell’episodio queste persone sono intervenute in fretta per aiutarla.

Il tutto è iniziato in una giornata come le altre. Un uomo che abita vicino la fattoria, ad un certo punto, ha iniziato a sentire il pianto disperato dell’animale. Tuttavia, non riusciva proprio a capire da dove provenisse.

Ha iniziato a cercare nella zona e dopo pochi minuti si è reso conto di ciò che stava accadendo. Dovevano intervenire tempestivamente altrimenti la piccola avrebbe perso la vita.

CREDIT: YOUTUBE

L’uomo e il titolare della fattoria, dopo aver cercato, hanno scoperto che l’animale era caduto nel tubo di irrigazione. Piangeva disperatamente, poiché voleva uscire e non riusciva a farlo da sola.

È proprio a questo punto che i due signori hanno deciso di chiedere l’intervento dei volontari di Humane Society.

Il salvataggio della pecora intrappolata

CREDIT: YOUTUBE

I ragazzi vista la gravità dell’accaduto, sono andati sul posto in pochi minuti. Per prima cosa hanno provato a cercare l’animale con la telecamera, ma i loro tentativi non hanno portato ai risultati sperati.

Per questo subito dopo hanno deciso di scavare e, alla fine, uno di loro è riuscito a trovare la piccola a quattro zampe. Con l’aiuto dei suoi amici sono riusciti a tirarla fuori e nonostante tutto, sembrava essere in buone condizioni. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

La cosa più incredibile è che pochi minuti dopo il salvataggio, ha iniziato a piovere. Per questo i ragazzi credono che ciò che è avvenuto sia un miracolo, poiché la pecora con l’acqua sarebbe sicuramente morta annegata.