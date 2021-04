Pensate che la cattiveria umana abbia un limite? Allora non avete conosciuto la storia di questo povero cagnolino

Siete convinti che la cattiveria e la meschinità di alcune persone abbiano un limite? Beh, siamo sicuri che dopo aver letto la storia di Trap, lo sfortunato protagonista di questa vicenda, cambierete subito idea. Il modo in cui il suo proprietario ha deciso di liberarsi del suo cane, fa venire i brividi a chiunque vede le immagini di queste telecamere di video sorveglianza.

Nelle immagini si vede chiaramente questo ragazzone alto oltre 1 metro e 90 centimetri, mentre si avvicina con il suo pit bull marrone verso l’ingresso di un negozio di Brooklyn, a New York. Ovviamente, questa persona non immaginava minimamente che lo stessero riprendendo, quindi ha agito con estrema disinvoltura.

Dopo averlo legato al cancello con il suo guinzaglio, l’uomo è entrato in negozio e si è rivolto al proprietario, dicendogli che qualcuno aveva abbandonato un grosso cane lì fuori.

Credit: The Dodo – YouTube

Non solo. Quando è tornato fuori, è passato davanti al cucciolo scodinzolante e se ne è andato come se nulla fosse. Prima di allontanarsi, però, si è voltato e ha scattato una foto col il suo smartphone, come se volesse poi mostrare a qualcuno che aveva compiuto l’opera.

Il passato del cane Trap

Credit: The Dodo – YouTube

Scioccato da quanto aveva visto, il proprietario del negozio ha subito avvertito un’associazione del posto che, senza pensarci troppo, si è recata sul posto per prendere il povero Trap.

Arrivati al rifugio, i volontari hanno effettuato una scansione del microchip e hanno fatto una scoperta sconvolgente.

Quel povero cagnolino era stato salvato qualche anno prima dalla strada e aveva vissuto nel box di un canile per qualche tempo. Dopo qualche mese, un uomo si era recato alla struttura rivendicando la sua proprietà e portandolo via.

Purtroppo, nel tempo che aveva trascorso in strada e al rifugio, le condizioni di salute Trap erano peggiorate. Così, quando ne ha preso atto, il suo proprietario ha deciso di non volerlo più e l’ha scaricato nel modo che abbiamo visto prima.

Credit: The Dodo – YouTube

Fortunatamente, sul suo cammino sono poi capitate delle persone splendide che hanno fatto in modo che il suo futuro possa essere migliore del suo passato.

Oggi Trap ha una nuova mamma che lo ama alla follia. Lei si occupa di lui e dei suoi problemi di salute quotidianamente e non sarebbe mai in grado di causargli il minimo dolore.