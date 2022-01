"Ho cercato una famiglia per molto tempo e ora mi chiedo se nessuno mi voglia a causa dei miei denti", la commovente storia di Pepo

Il cagnolino di questa storia si chiama Pepo ed è stato salvato dall’associazione Animal Angels Global. I volontari lo hanno trovato mentre vagava per le strade alla disperata ricerca di cibo. Le sue condizioni non erano molto buone.

Il loro obiettivo era quello di rimetterlo in forza e di trovargli una casa, ma si rivelò molto più difficile di quanto pensassero.

Pepo hai il muso storto, il naso storto e i denti sporgenti. Il suo aspetto ha portato al rifiuto di molte famiglie. Famiglie che non sono state in grado di guardare oltre l’aspetto esteriore.

Per 8 mesi si è trovato a vivere in una casa adottiva temporanea, mentre i ragazzi continuavano a pubblicare appelli sui social, con la speranza di trovare la sua casa per sempre.

Soltanto dopo che i volontari hanno raccontato sul web il suo salvataggio, la storia di Pepo ha iniziato a toccare il cuore delle persone. Dopo diversi giorni, il rifugio è stato contattato da una donna che vive in Inghilterra. Precisamente a Tiverton.

Ho cercato una famiglia per molto tempo e ora mi chiedo se nessuno mi voglia a causa dei miei denti.

Queste le parole che accompagnavano il post di volontari.

La nuova vita del cane Pepo

Quando sua sorella l’ha taggata sotto il post, Jo Strachan si è perdutamente innamorata del viso dolce e unico di Pepo. Ha compilato una domanda e l’ha inviata all’associazione.

Dopo averla esaminata a fondo, i soccorritori hanno deciso che quella sarebbe diventata la casa per sempre per Pepo. Oggi il cucciolo è felice e corre nel suo cortile.

Jo e il marito Glen stavano cercando un altro amico peloso che tenesse compagnia a Bob, l’altro cane di famiglia. Aveva da poco perso il suo fratellino. Quando ha visto Pepo, tra loro è stato amore a prima vista.

Il veterinario è convinto che il cucciolo abbia circa 2 anni e che sia stato maltrattato sin dalla nascita. I raggi X hanno rilevato fratture e ossa rotte.

Nonostante il suo passato e l’aspetto traballante, Pepo riesce a dare lo stesso identico amore di qualsiasi altro cane.

La sua nuova mamma ha raccontato che è molto affettuoso e grato per tutto ciò che ha. Ama dormire accoccolato a lei e a suo marito.