Tutti noi amanti e proprietari di amici a quattro zampe sappiamo che a volte queste palle di pelo possono combinare dei guai. Una donna del Sudafrica, per esempio, ha dovuto fare i conti con il suo Pepper, che in un momento di distrazione, l’ha svaligiata rubando e mangiando il suo anello di fidanzamento.

I nostri cuccioli sono sempre alla ricerca delle nostre attenzioni e, a volte, per conquistarle, sono capaci di combinare dei guai belli grossi.

Era una giornata come tante altre per questa donna sudafricana. Si stava preparando per uscire e voleva indossare il suo meraviglioso anello di fidanzamento. L’ultimo posto in cui ricordava di averlo visto era il tavolino da caffè in soggiorno, quindi è andata dritta verso quella direzione per prenderlo.

Tuttavia, una volta arrivata, si è accorta che l’anello era scomparso nel nulla. A pochi passi di distanza, però, c’era il suo cucciolo Pepper che aveva uno sguardo colpevole e pentito. Come se avesse fatto qualcosa, pur sapendo che non doveva farla.

Il primo pensiero che è entrato nella testa della donna era che il suo cagnolino avesse ingerito l’anello.

Sebbene arrabbiata, la signora era anche abbastanza preoccupata. Perché se così fosse stato, quell’oggetto metallico avrebbe potuto anche causare problemi gravi al suo amico a quattro zampe. Quindi si è vestita di fretta e si è diretta insieme al suo cucciolo al Valley Farm Animal Hospital.

Pepper smascherato

Giunti nella clinica veterinaria, i medici hanno capito la potenziale gravità della situazione e si sono messi subito all’opera. Hanno sottoposto il cucciolo ai raggi x che ci hanno messo pochi istanti ad evidenziare l’oggetto metallico nello stomaco di Pepper.

I medici volevano capire come agire per essere il meno invasivi possibile e allo stesso tempo recuperare l’anello. Considerando che quest’ultimo si trovava ancora nella prima parte dello stomaco, la soluzione ideale era quella di far vomitare il cucciolo.

Il veterinario ha somministrato al cane dell’apomorfina per indurre il vomito e, come previsto, ha funzionato alla grande.

Siamo sicuri che questo imbroglione goloso a quattro zampe abbia imparato la lezione e che, la prossimo volta, ci penserà due volte prima di sgranocchiare qualcosa che non siano le sue crocchette.