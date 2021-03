Per aprire il lucchetto del suo cuore, c’era bisogno di una chiave speciale: l’amore

La protagonista della storia di oggi è una cagnolina di nome Eliza. La cucciola è stata brutalmente abbandonata per strada dalle persone che avrebbero dovuto amarla per sempre, i suoi proprietari. Ma i guai per lei erano appena iniziati, infatti, poco dopo è stata anche vittima di un terribile incidente stradale.

Credit: The Dodo – YouTube

Molte persone non riescono a capire che abbandonare un cane per strada da solo, non significa solo tradire la sua fiducia, ma spesso significa anche mandarli incontro a pericoli e rischi non indifferenti.

Questo è proprio quello che è successo alla povera Eliza. Dopo che la sua famiglia si era liberata di lei come se fosse immondizia, un’auto l’ha travolta provocandole ferite e traumi gravissimi.

Fortunatamente, alcuni passanti che avevano assistito all’incidente hanno chiamato subito il controllo animali della città, che si è precipitato sul posto e l’ha portata in clinica.

La povera cagnolina aveva l’anca fratturata, il bacino rotto e un polmone contuso. Era praticamente sopravvissuta per miracolo, tuttavia, le sue ferite più gravi, erano quelle emotive.

Nei mesi successivi le cure costanti del veterinario hanno fatto in modo che tutte le sue ferite guarissero. Ciò che invece non accennava a risanarsi, era la sua anima delusa e triste dalla crudeltà che le persone le avevano provocato.

I volontari, con il loro amore, hanno provato in tutti i modi di farle capire che al mondo c’erano anche persone buone, ma il compito si stava dimostrando più arduo del previsto.

La trasformazione di Eliza

Credit: The Dodo – YouTube

La cucciola sembrava immune a tutte le dimostrazioni di affetto degli umani. Ogni volta che qualcuno provava ad avvicinarsi e a toccarla, lei tirava fuori un carattere a volte aggressivo, a volte impaurito.

L’unica persona alla quale mostrava un piccolo spiraglio, era la volontaria Annie.

Se fosse stata solo aggressiva avrei mollato la presa anche io, ma vederla a volte piegata su se stessa impaurita da tutto e tutti, mi ha convinto a provarci fino alla fine. Quelle ferite potevano essere curate e, alla fine, ho avuto ragione…

Credit: The Dodo – YouTube

Con molta pazienza e con dosi infinite di amore, Annie è riuscita ad aprire il lucchetto che c’era sul cuore di Eliza. Vedere la sua trasformazione riscalda l’anima di chiunque ami gli animali.