Il legame che c’è tra i proprietari e i loro amici a quattro zampe, è qualcosa di veramente unico. A dimostrazione di questo, oggi vogliamo raccontarvi della storia di Becca Williams e della sua cagnolina Cass, una fantastica femmina di pastore tedesco.

La loro amicizia è nata nel 2019. Becca si era appena trasferita dal Maryland in una nuova casa a St. Augustin, in Florida. La donna era intenta a cercare un nuovo divano su Internet, quando un po’ per caso si è imbattuta in una lista per le adozioni di cani.

Tra i tanti annunci, Becca è rimasta colpita dalle foto della bellissima femmina di pastore tedesco e in un battibaleno ha deciso che quella sarebbe stata la sua nuova amica a quattro zampe.

Con il tempo trascorso insieme, le due sono diventate davvero inseparabili. Per questo motivo, quando è arrivata quella triste mattina, Becca ha sentito il suo cuore andare in frantumi.

Approfittando della porta sul resto rimasta aperta, la cagnolina è uscita e si è allontanata, fino a perdere la strada di ritorno verso casa.

Disperata, Becca ha denunciato la sua scomparsa, ha tappezzato la città di volantini e ha addirittura creato una pagina Facebook, dove tutti potessero scrivere degli aggiornamenti.

Il ritrovamento di Cass

Grazie proprio a quelle foto diffuse da Becca, un dipendente di una stazione di servizio ha riconosciuto la cagnolina e ha chiamato la sua proprietaria. L’operaio le ha spiegato che era insieme ad una donna e sua figlia, ma che poco dopo tutte insieme erano salite sul camper ed erano andate via.

Dopo un mese da questo avvistamento, Becca ha ricevuto un’altra telefonata. Questa volta a parlare era una parente della donna che aveva preso Cass. La signora ha spiegato a Becca che la sua parente era tornata da un viaggio a St. Augustine insieme ad un cane che pareva addestrato e domestico. Facendo una ricerca su Internet si era imbattuta nella pagina creata da Becca e così era risalita a lei.

La signora che aveva preso Cass non si è subito convinta a restituire la cagnolina alla sua proprietaria, ma quando ha visto la reazione di Cass al momento della riunione con Becca, tutti i suoi dubbi sono spariti.

Ora la cucciola è tornata a casa sua insieme alla sua mamma. E le due inseparabili non potrebbero essere più felici di così.