Pesaro, scoperti due cani rinchiusi Maltratta i suoi due cani, la scoperta delle forze dell'ordine

Una vicenda terribile è avvenuta nei giorni scorsi. I carabinieri hanno denunciato un ragazzo di ventuno anni, per le condizioni in cui teneva i suoi due cani, rinchiusi. Ad informare le forze dell’ordine, è stato proprio il titolare dell’azienda per cui lavora, che ha visto i cuccioli in quello stato.

Un evento terribile, che ha sconvolto i militari, poiché il posto in cui vivevano i cagnolini, erano dei box di fortuna e vicino, avevano tutti escrementi e sporcizia varia.

In base alle informazioni che sono state rese note, il fatto è accaduto lo scorso venerdì, a Pesaro, dove gli agenti, dopo aver ricevuto una segnalazioni si sono recati sul posto, accompagnati dal personale specializzato dell’Ausl.

E’ proprio in quel momento, che hanno trovato i due meticci, che vivevano in alcuni box abusivi. Vicino a loro c’erano diversi escrementi e tutta la sporcizia varia.

Nonostante questo le condizioni dei cuccioli, sembravano essere molto buone, erano socievoli e gentili. A finire nei guai è stato proprio un ragazzo di ventuno anni, della zona, che lavorava vicino quello stabile.

Le forze dell’ordine, lo hanno subito denunciato per maltrattamenti sugli animali, poiché lo stato in cui erano stati lasciati quei due cani, era di completo abbandono. Sul posto, sono arrivati anche i sanitari, che hanno deciso di avvisare il giovane di ciò che dovrà fare nei prossimi giorni.

I due cuccioli, Oliva e Briciola, potranno rimanere con lui, ma in questo periodo, dovrà fare il possibile per rendere il luogo adeguato alle due cagnoline. Mantenendo le condizioni del luogo, in buono stato e con tutte le norme d’igiene previste dalla legge. In più dovrà provvedere a portare cibo ed acqua fresca, ogni venti quattro ore.

Le condizioni delle piccole non erano così gravi come si pensava, altrimenti gli inquirenti le avrebbero allontanate dal ragazzo ed affidate al canile del posto.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.