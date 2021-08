Pescatore nota qualcosa che si muoveva in mezzo al mare e quando si avvicina scopre che era un cervo: era in pericolo

Un episodio che è avvenuto nei giorni scorsi in Inghilterra. Un pescatore chiamato Mark Bowditch ha salvato la vita di un piccolo cervo che era in mezzo al mare e faceva fatica a rimanere a galla. Era in grave difficoltà e se non fosse intervenuto, avrebbe sicuramente perso la vita.

CREDIT: YOUTUBE

Una vicenda incredibile, che si sarebbe potuta concludere in tragedia. Per fortuna il tempestivo intervento del ragazzo ha evitato che accadesse il peggio.

Il tutto è iniziato in una giornata come le altre per Mark. Era uscito con la sua barca, insieme ad alcuni suoi collaboratori, per lavoro. Tutto stava procedendo tranquillamente.

Ad un certo punto però, l’uomo ha notato qualcosa di strano che si muoveva in acqua. In un primo momento credeva fosse uno squalo, ma quando si è avvicinato ha fatto la drammatica scoperta.

CREDIT: YOUTUBE

Quando Mark ha visto le orecchie si è reso conto che era un cervo e che aveva urgente bisogno del suo aiuto. Se non fossero intervenuti in pochi minuti non ce l’avrebbe fatta a sopravvivere, poiché non riusciva più a rimanere a galla.

Il salvataggio del cervo in mezzo al mare

CREDIT: YOUTUBE

Il pescatore insieme ai suoi collaboratori, ha deciso di prendere una corda e tirarla in acqua. Il loro scopo era quello di catturare l’animale e per fortuna ci sono riusciti al primo tentativo.

Lo hanno tirato verso la loro barca e sono riusciti a salvarlo in pochi minuti. La vicenda per fortuna ha avuto il lieto fine che tutti speravano, ma solo grazie all’intervento di questi ragazzi dal cuore enorme.

Il cervo alla fine è rimasto sulla barca per molto tempo. I pescatori si sono presi cura di lui e non lo hanno mai lasciato da solo, dopo quell’esperienza drammatica che ha vissuto. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Nessuno sa come sia finito in acqua, ma la cosa certa è che tutti ora sono felici perché è sano e salvo. L’animale dopo esser tornato sulla terra ferma è rimasto vicino a Mark, forse per ringraziarlo di ciò che aveva fatto per lui.