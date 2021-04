“Piangeva e si contorceva, così mi sono avvicinato per prenderlo in braccio, ma quando ho toccato il suo stomaco…”

La storia di oggi arriva da un villaggio del Nord Africa. Un abitante, stava passeggiando di notte lungo una strada buia, quando all’improvviso ha udito dei pianti strazianti provenire dal ciglio della strada. Seguendo quel lamento disperato, si è ritrovato davanti ad un povero cucciolo che si dimenava e gemeva per il dolore.

Credit: kitten&puppy are a life/YouTube

Guardandolo attentamente, l’uomo si è reso conto che non aveva alcuna ferita esterna e che nei dintorni non c’era alcuna traccia della sua mamma. Non appena si è avvicinato per prenderlo in braccio ed ha poggiato le sue mani sullo stomaco del cagnolino, questo ha iniziato a piangere ancora più forte.

Ho pensato che stesse morendo di fame, così sono andato a prendere un po’ di cibo. Non appena gliel’ho dato, l’ha divorato in pochi secondi, senza nemmeno masticarlo. A quel punto, ho capito che se lo avessi lasciato in strada non avrebbe superato la notte.

Il buon samaritano ha convinto il cucciolo a fidarsi di lui e lo ha portato a casa per aiutarlo come meglio poteva.

Il salvataggio del cucciolo senzatetto

Credit: kitten&puppy are a life/YouTube

Raggiunta l’abitazione, il passante ha cercato di consolare il cucciolo. Ma l’animale era troppo spaventato e continuava a piangere in modo ininterrotto.

L’ho avvolto in una calda coperta, ma non avevo idea di come consolarlo, perché non sapevo cosa gli provocasse così tanto dolore.

In pochi minuti, in suo soccorso, sono arrivati i suoi animali domestici. Un cagnolino nero ed un gatto dal pelo arancione. Hanno iniziato a confortare e leccare il cucciolo singhiozzante. Grazie al loro intervento, poco dopo, il cagnolino si è tranquillizzato.

Credit: kitten&puppy are a life/YouTube

L’uomo e i suoi due amici pelosi, nei giorni successivi, si sono presi cura di quella piccola creatura indifesa, che oggi fa parte ormai della loro famiglia.

Se non fosse stato per il passante, il pelosetto sarebbe sicuramente morto per strada. Non rimanete indifferenti davanti ad un animale in difficoltà.