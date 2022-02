La storia che vi raccontiamo oggi parla di un cucciolo di nome Picasso che, nel bel mezzo di una parata natalizia, ha notato una ragazza che stava avendo un attacco di panico. Grazie al suo istinto ed al suo incredibile spirito altruista, il cagnolino è riuscito a tranquillizzare la ragazza e ad aiutarla a sentirsi meglio. Quello, che aveva tutta l’aria di essere un segno del destino, ha portato al regalo più bello del mondo.

Tutto ha avuto inizio lo scorso novembre. Un uomo, mentre stava facendo la sua solita corsetta giornaliera, ha notato un branco di cani randagi in una strada di Charleston, nel West Virginia.

Da grande amante degli animali ha contattato i volontari della Kanawha-Charleston Humane Association e li ha invitati a raggiungere il luogo indicato.

Senza farselo ripetere, gli angeli dell’associazione sono arrivati ed hanno prelevato tutti i cuccioli, portandoli al rifugio.

Tra tutti, uno in particolare aveva colpito i volontari per il suo animo gentile. Voleva sempre abbracciare tutti e lo hanno chiamato Picasso in onore del grande artista.

Hanno cercato in giro i suoi proprietari e lo hanno scansionato in cerca di un microchip, ma nessuna delle due azioni ha avuto un riscontro. Così lo hanno ufficialmente inserito nella liste per le adozioni.

Picasso salva una sconosciuta

19 giorni dopo il suo arrivo al rifugio, i volontari hanno preso Picasso e altri cuccioli e li hanno portati ad una parata natalizia in città. Il cucciolo era così gentile che la volontaria Kim era uscita con lui all’evento con l’intento di trovargli una famiglia.

Proprio durante la parata, tra le tante persone che si trovavano ai lati della strada, l’attenzione di Picasso è stata catturata da una in particolare.

Una giovane ragazza di soli 16 anni di nome Abby era accasciata sul marciapiede in preda ad un attacco di ansia e panico. La sua testa era piegata in avanti e presto sarebbe caduta.

Il cucciolo, vedendola in difficoltà, è corso verso di lei ed ha poggiato la sua testa a quella di Abby per sostenerla.

Il gesto di quel cucciolo ha colpito così tanto Abby che in pochi istanti lei si è rilassata ed è stata di nuovo bene. Dopo pochi minuti la giovane e sua madre sono andate via, ma quel cucciolo era ormai entrato nel loro cuore.

Il giorno successivo, infatti, le due sono andate al rifugio ed hanno adottato per sempre il cane gentile, donandogli così una casa per sempre.