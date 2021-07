La storia che vi raccontiamo oggi ha come protagonista un cagnolino di nome Max e le sue due sorelline umane che, quando hanno saputo della sua scomparsa, hanno dovuto fare i conti con un dolore troppo grande per i loro cuoricini piccoli e delicati. Fortunatamente, il cucciolo è tornato a casa dopo due mesi, grazie all’intuito di un bravissimo poliziotto di nome Perez. Il video in cui le bimbe riabbracciano il loro amico a quattro zampe, ha commosso migliaia di utenti da ogni parte del mondo.

La vicenda è accaduta a San Antonio, in Texas, ma grazie al video condiviso dagli agenti di Polizia del posto, ha rapidamente fatto il giro di tutto il mondo.

Tutto è iniziato quando un’amorevole famiglia del posto, un giorno, si è accorta che il cucciolo di famiglia era scomparso nel nulla. Quelle persone avevano provato a cercarlo in ogni minimo angolo della città, ma non erano riusciti a rintracciarlo da nessuna parte. Tutte le denunce, gli annunci sui social network o i volantino appesi in giro, non avevano dato alcun risultato.

Trascorsi due lunghi mesi, la famiglia si era praticamente rassegnata al fatto che non avrebbe mai più rivisto l’amato amico a quattro zampe.

Un poliziotto ritrova Max e lo restituisce alla famiglia

Un giorno, all’improvviso, gli agenti di Polizia della stazione di San Antonio hanno ricevuto una telefonata che li avvertiva di un cagnolino spaesato e confuso che se ne andava in giro da solo per le strade.

Perez ed i suoi colleghi si sono diretti sul posto e, appena lo ha visto, il poliziotto ha riconosciuto il cagnolino in quello che appariva nei tantissimi volantini appesi per il quartiere.

Dopo averlo preso, hanno contattato la famiglia e hanno organizzato un incontro.

Di smarrimenti e di riunioni di cani se ne sentono ogni giorno e da ogni parte del mondo. Ma questa ha avuto qualcosa di davvero molto speciale.

Le due bimbe proprietarie di Max, quando lo hanno riabbracciato, non hanno trattenuto l’emozione e la grande gioia. Una in particolare, ha trascorso diversi minuti a piangere a dirotto. Aveva versato lacrime per due mesi, ma quelle che stava versando quel giorno, avevano un sapore completamente diverso. Un sapore di felicità assoluta.