Pinerolo, abbandonati 7 cuccioli: erano in un sacchetto di plastica Pinerolo, trovati 7 cuccioli abbandonati nell'immondizia: nessuno di loro è riuscito a sopravvivere

Una vicenda terribile è avvenuta nella notte di sabato 30 maggio. Sono stati trovati abbandonati sette cuccioli in un sacchetto di plastica, all’interno di un secchio della spazzatura. Erano sopravvissuti solo in due e, nonostante il lavoro del veterinario, anche loro non ce l’hanno fatta ed hanno perso la vita.

Un evento drammatico che ha sconvolto tutta la popolazione, soprattutto le due persone che si sono trovate davanti quella scena e che ora hanno deciso di denunciare l’accaduto.

In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, il fatto è avvenuto a Pinerolo, un comune in provincia di Torino. A fare la terribile scoperta è stata proprio una ragazza chiamata Alessia Cordisco e suo marito Emanuele.

La giovane, sull’accaduto, ha raccontato: “Mio marito è sceso intorno a mezzanotte per fare una passeggiata con il nostro cane Maya e per gettare l’immondizia.

Quando è risalito mi ha detto di aver sentito come un pianto che proveniva da dentro un cassonetto. Mi sono spaventata, poiché pensavo che fosse un neonato gettato nella spazzatura.

Sono scena giù con il cuore in gola, mio marito ha preso il sacco da dove provenivano i guaiti ed appena aperto, sotto altra immondizia, c’erano sette cuccioli di cane, nati da poco.

Solo due erano riusciti a sopravvivere. Ho chiesto l’intervento dei carabinieri ed anche di un veterinario, che quando è arrivato, mi ha detto che difficilmente i due cagnolini si sarebbero salvati. Ho saputo infatti, che hanno perso la vita poche ore dopo.

Nel pomeriggio sono andata dai carabinieri di Luserna per fare un esposto denuncia. Spero che le forze dell’ordine, anche grazie alle telecamere presenti in zona, riescano a individuare chi ha compiuto questo gesto vigliacco.”

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa drammatica vicenda.