Pinscher nel secchio, la nonna deve lavare il pavimento di casa

Tutti in riga, non si scherza con le pulizie di casa

Quando la nonna deve lavare il pavimento di casa è meglio che nessuno la intralci. Ecco un simpatico e divertente video pubblicato su TikTok, che mostra un gruppetto di simpatici Pinscher nel secchio. Cosa ci fanno i cani lì dentro, ti starai chiedendo? Aspettano che la loro simpatica amica umana finisca con le pulizie di casa.

Fonte foto da Facebook di Dorinha Mini

La nonna di casa non sapeva come fare per pulire i pavimenti di casa senza che i suoi cani si mettessero in mezzo e rovinassero il risultato andando a zampettare di qua e di là. Lunedì 2 agosto Deuseni da Costa, che vive a Maringá, Paraná, in Brasile, ha condiviso sui social un’idea brillante.

Per pulire le piastrelle del pavimento di tutta casa, senza che i cani andassero in giro quando era ancora tutto bagnato, semplicemente ha messo i cuccioli all’interno di una bacinella. Loro adorano stare con lei e farebbero di tutto per starle accanto. Anche attendere pazientemente che la nonnina finisca di pulire casa.

Deuseni da Costa adora i suoi cuccioli, farebbe di tutto per loro. Ma quando si tratta di pulire casa non guarda in faccia nessuno. E visto che con le loro zampette andavano a vanificare il suo lavoro, ha pensato bene di trovare una soluzione divertentissima.

Sui social network ha accompagnato la sua idea geniale con una semplice didascalia che ha commosso tutti quanti.

Ecco i beni materiali che ho sulla terra. In una ciotola d’amore.

Fonte foto da video di TikTok @deusenidacosta

Pinscher nella ciotola, il video ottiene migliaia di visualizzazioni

La pubblicazione della nonna che lava i pavimenti, con musica brasiliana di sottofondo, mentre Pinscher attendono pazientemente il momento di lasciare la bacinella ha ottenuto migliaia tra visualizzazioni e reactions e centinaia di commenti.

Non sono semplicemente adorabili? Tutti hanno commentato con parole piene di amore nei confronti della donna e dei suoi beni più preziosi.