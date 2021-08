Kache Wallis aveva solamente 4 anni, ma pochi giorni fa è stato ritrovato senza vita in una scatola dei giochi dentro la sua abitazione. Gli inquirenti al momento stanno indagando sul tragico episodio ed hanno preso in considerazione diverse ipotesi. Hanno effettuato anche l’autopsia sul corpo.

Una vicenda tragica che è ancora avvolta nel mistero. Tuttavia, per le forze dell’ordine il tutto è avvenuto a causa di una tragica fatalità.

Il dramma è accaduto pochi giorni fa. Precisamente nella casa della famiglia a Hurricane City, nello stato dello Utah. Era una giornata come le altre per quelle persone.

Il piccolo era stato messo al letto la sera prima e fino a quel momento non era accaduto nulla di insolito. Il dramma è avvenuto la mattina successiva. La nonna quando si è svegliata è andata a controllare il bimbo nella sua stanza.

È proprio a quel punto che è venuta fuori la triste realtà. Il bambino era scomparso. La signora, disperata, ha provato a fare un giro per trovarlo, ma di lui non c’erano tracce. Per questo ha deciso di chiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

Gli agenti, vista la gravità della vicenda, hanno avviato subito tutte le ricerche del caso. Tuttavia, hanno fatto la drammatica scoperta pochi minuti dopo. Hanno ritrovato il corpo senza vita del piccolo Kache nella sua abitazione, all’interno di una toybox.

I risultati dell’autopsia del piccolo Kache Wallis

Le forze dell’ordine hanno avviato tutte le indagini del caso. Però, dall’autopsia è emerso che il bimbo è deceduto a causa di un’asfissia polmonare.

Il piccolo era nascosto all’interno di quella scatola. Sono diverse le ipotesi prese in considerazione, anche quella dell’omicidio. Tuttavia, dalle prime informazioni emerse dai media locali, la dinamica più plausibile sembra essere quella di un tragico incidente. Un portavoce dell’Hurricane Police, sull’accaduto ha detto: