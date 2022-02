La vicenda è accaduta lo scorso venerdì, fuori la villa del famoso calciatore Theo Hernandez, situata in provincia di Como.

Il suo pit bull è scappato dall’abitazione ed ha aggredito ed ucciso un piccolo Pinscher che si trovava al guinzaglio, a passeggio con la sua proprietaria.

Quanto accaduto è stato riportato sul quotidiano locale La Provincia di Como e denunciato anche pubblicamente, attraverso i social network, dalla nipote della proprietaria del cagnolino ucciso.

La 74enne dopo lo sconvolgente episodio, ha raccontato che si trovava a passeggio con il suo Milo al guinzaglio. Improvvisamente, l’auto del collaboratore è arrivata alla villa e il cancello si è aperto. È accaduto tutto in pochi istanti. Quando ha visto il pit bull e capito le sue intenzioni, la donna ha subito preso in braccio il suo piccolo amico a quattro zampe.

A nulla è però servito il suo gesto, perché il cane del calciatore le è saltato addosso facendola cadere a terra e poi si è avventato sul povero Pinscher.

A causa dell’impatto, la 74enne ha sbattuto l’anca ed ha perso i sensi. La nipote ha pubblicato l’appello sui social, con la speranza di trovare qualche testimone. Qualcuno che abbia visto la scena e possa raccontare cosa sia accaduto a sua zia e al povero Milo.

Secondo le prime notizie riportate, sembrerebbe che il calciatore non fosse a casa al momento dell’incidente. La donna non ha riportato gravi conseguenze e sembrerebbe che siano in corso verifiche ed accertamenti da parte della polizia locale della Bassa Piana Comasca.

Theo Hernandez è un calciatore francese attualmente in forza al Milan. È nato il 6 Ottobre del 1997 a Marsiglia. La fidanzata Zoe Cristofoli è in dolce attesa e tra non molto il calciatore diventerà papà per la prima volta. L’annuncio è arrivato dagli stessi interessati attraverso i social network.