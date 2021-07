I protagonisti della storia che abbiamo deciso di raccontarvi oggi sono un cucciolo randagio, poi chiamato Plutone, ed un uomo che, quando se lo è ritrovato davanti, affamato e sporco, non ce l’ha fatta a rimanere indifferente. L’uomo, ha deciso di documentare il loro primo incontro in un emozionante video, poi pubblicato su YouTube.

I cani sono gli esseri forse più fedeli che la natura abbia mai creato. Soprattutto se si tratta di umani. loro sono pronti a dare tutto per loro e a seguirli anche fino in capo al mondo.

In noi umani, loro è come se trovassero protezione. Come se si sentissero al sicuro.

Plutone probabilmente era nato in strada e non aveva mai conosciuto una persona amorevole. Così come non aveva mai conosciuto un posto pulito o un buon pasto caldo.

Se ne stava sul ciglio della strada, da solo, e cercava di capire come funzionava quel grande e misterioso mondo. Improvvisamente, un giorno, un automobilista è passato da quelle parti e si è accorto di lui. Ovviamente, data la dolcezza infinita di quella creatura, non ha potuto fare a meno di fermarsi e di cercare di avvicinarlo.

Il cagnolino, nonostante fosse randagio, ha subito visto nell’uomo un amico di cui fidarsi. Così, dopo qualche minuto passato a conoscerlo, ha deciso di seguirlo fino a casa.

Plutone invita anche i suoi fratellini

L’uomo non avrebbe mai potuto rifiutare l’amore che Plutone gli aveva dato fin dal primo minuto. Così lo ha portato a casa, lo ha lavato, gli ha dato da mangiare e lo ha sistemato per la notte.

L’indomani mattina, il cucciolo sembrava molto più attivo del giorno prima. Tanto da uscire dal cancello della sua nuova casa e dirigersi verso il luogo in cui l’uomo lo aveva trovato il giorno prima.

L’uomo lo ha seguito e una volta arrivati, ha visto che c’erano anche altri due cuccioli, che a vederli erano molto simili a Plutone. Forse erano i suoi fratellini oppure i suoi amici.

Era una festa troppo grande e bella per essere rovinata. Così, quell’uomo dal cuore gentile, ha preso tutti e tre i cuccioli e se li è portati a casa. Ora hanno un posto sicuro in cui crescere e delle persone amorevoli che gli insegneranno il vero significato della parola amore.