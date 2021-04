Poliziotto interviene per salvare un cane dai maltrattamenti del suo amico umano ed ecco cosa decide di fare

Agente di polizia interviene per salvare il piccolo Leo, il cucciolo maltrattato dal suo amico umano davanti a tutti

L’agente di polizia Joshua Weskamp durante uno dei suoi turni, è intervenuto per salvare un cane chiamato Leo e alla fine ha deciso di adottarlo. Quello che avrebbe dovuto essere il suo amico umano, lo stava maltrattando davanti a tutti e la scena che si è trovato davanti, è stata davvero straziante.

Episodi simili sono molto più comuni di quello che si crede. Per questo è importante fare sempre qualcosa per aiutare questi poveri animali in pericolo.

La vicenda di questo dolce cane, è acacduta molti mesi fa. L’agente era a lavoro e stava facendo il suo solito giro di perlustrazione per i quartieri della città.

Ad un certo punto, ha ricevuto la segnalazione da parte della centrale: un senzatetto stava maltrattando il suo cane in mezzo alla strada. L’agente era molto vicino a quella zona ed è per questo che è andato in fretta sul posto.

Il piccolo Leo era a terra, in condizioni disperate. Invece il suo amico umano era vicino a lui e si è giustificato con il poliziotto, dicendo che in realtà non era stato lui a picchiarlo.

L’agente è riuscito ad incastrare l’uomo grazie ad alcuni filmati di video sorveglianza ed anche con alcune testimonianze. Lo ha arrestato con l’accusa di maltrattamenti nei confronti degli animali.

La meravigliosa adozione del piccolo Leo

I volontari dell’associazione SPCA, hanno portato il cucciolo nel loro rifugio. Il medico dopo un’accurata visita, lo ha sottoposto ad un intervento. Per tornare a stare bene aveva bisogno di cure e trattamenti.

Joshua Weskamp è andato a trovarlo tutti i giorni e alla fine, quando ha scoperto che era tornato a stare bene, ha deciso di adottarlo per sempre. Tuttavia, quando ha chiesto il permesso alle forze dell’ordine, gli è stato negato, poiché il cane era necessario come prova per il processo nei confronti del senzatetto.

L’agente ha lottato per diversi mesi pur di ottenere il permesso. Non voleva rinunciare al suo nuovo amico a quattro zampe e quando è riuscito ad ottenerlo, lo ha portato subito nella sua abitazione. Leo ora è al settimo cielo e dopo tanto è riuscito ad avere la vita che merita!