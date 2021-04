Polizia arresta una donna che aveva picchiato e gettato il suo cane nel cassonetto: ecco come è finita la storia

Picchiato e abbandonato, per Honey si pensava che non ci fosse più nulla da fare

La storia del cane Honey ha suscitato molta rabbia sui social nelle ultime ore. La sua proprietaria, una ragazza di 22 anni di nome Diamond Ownes, è stata arrestata con l’accusa di crudeltà nei confronti degli animali. Irritata dal fatto che il suo cane mordesse in continuazione il suo ragazzo, ha deciso di punirlo e di disfarsi di lui.

Fonte: Notizie 5 Cleveland / YouTube

La 22enne ha picchiato il povero Honey, fino a crederlo morto e poi lo ha gettato in un cassonetto.

Poco dopo, un addetto alla manutenzione ha trovato il povero cagnolino esamine. Respirava ancora e così ha deciso di allertare immediatamente le autorità. In breve tempo, sul posto sono accorsi gli agenti di polizia, che hanno preso Honey e lo hanno portato in una clinica veterinaria.

Dopo aver avviato le dovute indagini, i poliziotti sono riusciti a risalire a Diamond. La 22enne ha confessato di aver ferito il suo cane, ma ha provato a giustificarsi affermando di non avere i soldi per farlo sopprimere.

Gli agenti l’hanno accusata di crudeltà nei confronti degli animali e adesso dovrà trascorrere 180 giorni in prigione. Uno dei poliziotti è tornato in clinica a trovare il cagnolino ogni giorno. Si è così affezionato a quel povero amico a quattro zampe, che alla fine ha deciso di adottarlo.

La nuova vita felice di Honey

Oggi Honey vive con il meraviglioso agente Chris Santimarino e le loro immagini insieme hanno fatto innamorare il mondo del web.

Finalmente il cucciolo non dovrà più avere alcuna paura di essere ferito o maltrattato, perché ora si sente amato e sa di essere al sicuro.

La storia di Honey, grazie alle tantissime persone che si sono interessate a lui, compresi molti giornalisti, ha rapidamente fatto il giro del mondo.

In tantissimi si sono affezionati al cucciolo e non smetteranno mai di essere immensamente grati a tutti coloro che hanno fatto qualcosa per cambiare il suo destino.

A partire dall’addetto alla manutenzione, che non è rimasto indifferente davanti ad una creatura così sofferente. Infiniti ringraziamenti anche ai volontari ed ai veterinari della clinica, che si sono occupati di rimettere in sesto il dolce Honey. Ma colui che va ringraziato più di tutti, è l’agente Chris. Sarà lui a garantire a quella meravigliosa palla di pelo un futuro felice e pieno di amore.