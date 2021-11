La polizia salva un gattino che è stato abbandonato come se fosse un rifiuto appena in tempo. Se fosse intervenuta anche solo un attimo dopo con tutta probabilità per lui non ci sarebbe più stato niente da fare. Ma per fortuna gli agenti hanno individuato questa borsa gettata via in mezzo al nulla e si sono avvicinati per controllare meglio cosa ci fosse dentro.

A ritrovare il povero micino abbandonato da persone prive di cuore è stato l’ufficiale di polizia Benett Dillon, a Monroe, comune degli Stati Uniti d’America, che si trova nello Stato dell’Indiana, nella contea di Adams. Stava facendo il suo normale giro di pattuglia in strada.

All’improvviso qualcuno lo ha chiamato perché in un parco c’era una piccola borsa che sembrava muoversi. L’agente si è subito recato sul posto e qui ha trovato una busta annodata con dentro un gattino solo, indifeso e impaurito, che cercava qualcuno che potesse aiutarlo.

L’agente ha subito capito che chi lo aveva lasciato lì lo aveva condannato a morte certa. Se fosse arrivato anche solo un paio di minuti dopo, senza dubbio lo avrebbe trovato ormai privo di vita, perché faceva difficoltà a respirare.

Inoltre il micio aveva occhi e orecchie piene di sangue che sgorgava dall’interno. Probabilmente era stato picchiato prima di essere messo lì a morire di stenti. Quando l’uomo lo ha trovato era già privo di sensi: lo ha preso, lo ha messo in una coperta che aveva in auto e lo ha portato nel più vicino ospedale veterinario.

Polizia salva un gattino che era proprio sul punto di morire

I veterinari hanno subito detto che era in gravi condizioni, ma hanno fatto di tutto per salvarlo. Lo hanno sottoposto a esami medici: aveva un trauma cranico, una zampa fratturata e anemia da pulci. Lennie, come lo hanno chiamato, ha affrontato con coraggio la terapia.

In poco tempo ha ricominciato a muoversi e camminare. Le ferite sono ormai un lontano ricordo e ora è pronto per la sua nuova vita. Un collega dell’agente che lo ha salvato si prenderà cura di lui fino a quando Lennie non troverà la sua nuova casa per sempre.