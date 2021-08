La storia che vi raccontiamo oggi è quella del salvataggio di una splendida cagnolina chiamata Grace. Il suo ex proprietario, invece che occuparsi di lei, l’aveva abbandonata nel bel mezzo dell’autostrada, con il serio rischio che qualche automobile la schiacciasse. Fortunatamente, il destino ha voluto che sul cammino della cucciola capitassero tante persone dal cuore gentile.

Un’agente della Polizia di stato dell’Indiana di Allison Marlowe, un giorno, stava svolgendo il suo regolare turno in pattuglia. D’un tratto, mentre lei ed il suo collega si trovavano a passare su un tratto autostradale della zona, hanno notato uno strano ingorgo di traffico.

Convinti che si trattasse di un incidente, i poliziotti hanno utilizzato la corsia d’emergenza per poter andare avanti e verificare quello che era successo.

Giunti nel punto caldo, si sono accorti che non c’era nessun incidente. Tutte quelle auto ferme e tutte quelle persone si erano riunite per prestare soccorso ad una povera cagnolina spaventata e debole.

I testimoni della scena hanno detto ad Allison che un uomo su un furgone era passato da quelle parti e che l’aveva scaricata come se nulla fosse, per poi saltare sul mezzo e volatilizzarsi.

La cucciola, impaurita, era corsa tra le corsie della strada e si era andata a nascondere sotto il cofano di un camper parcheggiato. Aveva così paura che non permetteva a nessuno di avvicinarsi.

Grazie alla poliziotta, oggi Grace sta bene

L’agente Allison Marlowe, a quel punto, ha preso in mano la situazione. Le erano già capitate situazioni simili e sapeva perfettamente come fare per conquistare la fiducia di quella cagnolina che aveva già chiamato con il nome di Grace.

So bene che il punto debole dei cani è il cibo. Quindi porto sempre in pattuglia degli snack per loro e un guinzaglio. Nessuno degli automobilisti era riuscito ad avvicinarla, ma grazie ai miei bocconcini, io ci sono riuscita.

Allison ha tranquillizzato la cucciola e ha permesso al traffico di tornare a scorrere regolarmente. Poi ha avviato tutte le pratiche per portarla al sicuro in un rifugio adatto a lei.

Non è chiaro come sia andata a finire la storia di Grace. Ma guardando le sue foto e notando quanto sia dolce il suo muso, siamo convinti che in pochissimo tempo abbia trovato le persone giuste per lei. Un grazie enorme va alla poliziotta Allison e a tutti gli automobilisti che si sono fermati per cercare di aiutarla.