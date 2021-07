Oggi vogliamo raccontarvi la storia di Branquinha. la cucciola meticcia ora ha una mamma ed un papà che la amano follemente e che non le farebbero mai nulla del male. Ma il suo passato è stato completamente diverso. Un passato pieno di maltrattamenti che l’hanno segnata nel profondo e che le hanno causato delle ferite all’anima che non sarà affatto facile far guarire.

I cagnolini, o qualsiasi altro animale domestico, proprio come noi umani soffrono molto se qualcuno li tratta male. Maltrattamenti o abbandoni capitati nel loro passato, possono seriamente lasciare a loro delle ferite nell’animo che difficilmente guariscono.

Migliaia di associazioni e di persone dal cuore gentile si battono ogni giorno per sensibilizzare le persone su questo tema. Tuttavia, i numeri degli abbandoni e degli abusi sugli animali fanno sempre molta fatica a scendere.

Del passato della piccola Branquinha non si sa molto. Non ne sanno nulla nemmeno i suoi nuovi genitori umani. Loro l’hanno adottata in un rifugio e sono, fin dal primo istante, intenzionati ad amarla e coccolarla con tutto se stessi.

Un giorno, poco prima di uscire a fare una passeggiata, i proprietari della cagnolina hanno notato un suo comportamento molto strano e si sono preoccupati.

Branquinha non voleva uscire di casa

Nel momento in cui il suo papà le stava mettendo il collare, la cagnolina ha iniziato a piangere e si è stretta alle gambe dell’uomo. La moglie dell’uomo, intenerita da quella scena ha ripreso tutto in un video. In sottofondo la donna ha spiegato quello che stava succedendo.

Era come se stesse dicendo: “Oh papà, ti prego, restiamo a casa”.

Intenerito da quello che stava succedendo, l’uomo si è abbassato vicino a lei, l’ha accarezzata, abbracciata e le ha detto che non doveva avere paura di nulla. Che non l’avrebbero mai e poi mai lasciata sola.

Il video, condiviso su TikTok, ha commosso centinaia di migliaia di utenti del web provenienti da ogni parte del mondo. In tantissimi hanno commentato e fatto sentire tutto il loro sostegno a quelle persone meravigliose che, tutti sono sicuri, guariranno il cuore ferito della piccola Branquinha.