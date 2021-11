La clip virale di Luna: gli agenti quando sono arrivati credevano che in casa ci fossero i ladri, ma la realtà era diversa

Da pochi giorni sul web è stato reso pubblico un video, talmente esilarante, che ovviamente è diventato presto virale. Un vicino di casa ha allertato la polizia, credendo che in casa ci fossero i ladri, ma all’arrivo degli agenti hanno scoperto che in realtà era Luna ad essere uscita nel cortile.

CREDIT: YOUTUBE

Un episodio che ha dell’incredibile e che ha fatto sorridere migliaia di persone, ma anche la sua amica umana. Lei non aveva idea di ciò che stava accadendo nella sua abitazione.

Il tutto è iniziato in una giornata come le altre. La donna era andata a lavoro, proprio come faceva sempre ed aveva lasciato la sua cagnolina nell’abitazione con la figlia.

Un suo vicino ad un certo punto ha notato che la porta sul retro della casa era spalancata. Non riusciva a mettersi in contatto con la signora, per questo ha deciso di allertare le forze dell’ordine. Era spaventato perché credeva che ci fossero i ladri.

CREDIT: YOUTUBE

Gli agenti hanno deciso di andare sul posto, proprio per controllare. Quando sono arrivati, hanno scoperto che dentro c’era solo la piccola Luna che abbaiava, poiché non capiva cosa stesse accadendo.

L’amica umana, per fortuna, è tornata proprio in quei minuti e ovviamente, nel vedere l’auto della polizia è andata nel panico. Tuttavia, quando ha scoperto il motivo della visita degli agenti, ha saputo dare una spiegazione a tutto.

La porta aperta da Luna e la clip esilarante dell’accaduto

CREDIT: PEXEL

La donna ha raccontato alle forze dell’ordine che la figlia dopo essere uscita, non ha chiuso a chiave la porta sul retro. Lo fa praticamente ogni volta e lei ne era a conoscenza.

Luna essendo di taglia grande, quando si mette su due zampe riesce ad aprire e per questo, è stata in grado di uscire da sola nel giardino, ma ovviamente non sapeva richiuderla. Ecco il video di ciò che è accaduto:

L’amica umana tramite la telecamere di sorveglianza è riuscita a vedere tutta la scena. È stata proprio lei a voler pubblicare la clip sul web, ma non credeva che avrebbe riscosso così tanto successo. Ha ottenuto migliaia di visualizzazioni in pochi giorni!