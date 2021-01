Poliziotto decide di fare una sorpresa al suo ex collega a quattro zampe in pensione. Guardate cosa fa il cane quando lo vede

Il commovente video di Wangwang, un cane poliziotto in pensione che rivede il suo ex collega

Il cane della storia di oggi è un pastore tedesco di circa 8 anni, di nome Wangwang. Per quasi tutta la durata della sua vita questo eroe peloso ha fatto parte della squadra K9, l’unità cinofila della Polizia. Il suo lavoro era quello di aiutare i colleghi umani in divisa a fiutare sostanze stupefacenti ed esplosivi.

Credit: The OverSeaTV – YouTube

Negli ultimi anni il pastore tedesco ha raggiunto un’età che gli ha permesso di congedarsi ed andare in pensione. La cosa più triste per il dolce amico a quattro zampe, è stata proprio quella di doversi separare dal suo collega umano.

Il video di Wangwang

Recentemente il poliziotto con cui ha lavorato per tutti quegli anni, ha deciso di fargli una sorpresa e di andare a trovarlo. La scena del loro incontro è stata ripresa in un video, poi pubblicato sul web. In pochissimo tempo, il filmato ha raggiunto un incredibile numero di visualizzazioni ed ha commosso migliaia di persone.

Credit: The OverSeaTV – YouTube

Dalle immagini si vede l’arrivo dell’ufficiale che, una volta abbastanza vicino, fischia per chiamare Wangwang. Quando il cane sente quel suono familiare, si precipita fuori dalla porta di casa e si getta tra le braccia di quella persona che mai aveva dimenticato. L’adorabile cucciolone, è così sopraffatto dall’emozione che si sdraia a terra pronto a ricevere le coccole del suo ex collega.

Chiunque si sia ritrovato a vedere il video di Wangwang, non ha potuto far altro che sorridere davanti ad un’altra lezione impartita da un amico a quattro zampe.

Il lavoro dell’unita cinofila K9

Credit: The OverSeaTV – YouTube

Da sempre, in ogni parte del mondo, gli amici a quattro zampe supportano il lavoro delle forze dell’ordine, ma anche dei Vigili del Fuoco. Grazie al loro infallibile fiuto, aiutano i loro colleghi durante le operazioni. Sono in grado di scovare sostanze stupefacenti ed esplosivi.

Non solo, questi eroi pelosi svolgono un ruolo fondamentale, anche nel salvataggio delle persone. Durante i terremoti, sono proprio loro che cercano, e molto spesso trovano, persone scomparse o rimaste intrappolate sotto le macerie. Un lavoro che, senza di loro, richiederebbe un dispiegamento di persone e forze infinitamente maggiore.