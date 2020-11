L'incredibile video del salvataggio di un poliziotto, intervenuto in una casa in fiamme

L’eroe della storia di oggi, è un poliziotto di nome Carson Howard, agente del dipartimento di polizia di Conway, città dell’Arkansas. Il suo gesto ha fatto il giro del mondo ed è stato applaudito come un grande eroe, perché ha rischiato la sua vita, per salvare quella di un cane. Il poliziotto non ha esitato, non si è fermato solo perché quella in pericolo era una vita animale.

Credit: ThisIsButter – YouTube

Era un giorno come un altro, per l’agente Howard, quando in caserma è arrivata una chiamata su una casa in fiamme. Insieme ai suoi colleghi, il poliziotto ha raggiunto subito l’abitazione.

Carson ha ripreso l’intera scena del salvataggio grazie alla body cam che aveva in testa.

L’intervento del poliziotto

Arrivato sul posto, l’agente scende dalla macchina di servizio e si dirige di corsa verso la casa, avvolta dalle fiamme. Una volta varcata la soglia della porta, il poliziotto vede un uomo e una donna in lacrime. Non riuscivano a salvare il loro cane ed era per quello che non uscivano dalla casa.

Nel filmato, ad un certo punto, si vede la donna che afferra il guinzaglio del cane e prega l’agente di salvarlo. Howard cerca di portare tutti in salvo, spingendoli verso una delle porte d’ingresso, lontana dal punto dove il fuoco aveva preso vita.

Credit: ThisIsButter – YouTube

Alla fine del video, tutti e quattro riescono a mettersi in salvo, nel giardino dell’abitazione. Felice di essere salvo, il cagnolone di famiglia corre tra le braccia della sua mamma umana, mentre lei in lacrime continua a ripetere: “Oh mio Dio, il mio cane”.

Credit: ThisIsButter – YouTube

Anche se la casa è andata distrutta, la famiglia era al sicuro, erano tutti insieme al sicuro. E in quel momento, nulla importava di più.

Credit: ThisIsButter – YouTube

Senza l’intervento di questo poliziotto eroe, forse le cose sarebbero andate diversamente. Il dipartimento di polizia, si è dichiarato felice di aver ripreso con una telecamera, l’incredibile coraggio di uno dei loro agenti.